Scoop a Uomini e Donne. Maria De Filippi inizia la puntata del dating show di successo di Canale 5 con una domanda diretta a Tina Cipollari. L’opinionista del programma è stata citata da Giucas Casella in una intervista in cui ha rivelato di aver avuto una storia d’amore con lei.

La storia d’amore tra Tina Cipollari e Giucas Casella: viaggio alle Maldive

Tina Cipollari e Giucas Casella insieme? A Uomini e Donne scoppia lo scoop con Maria De Filippi che informa l’opinionista di una intervista rilasciata dall’illusionista e personaggio televisivo in cui ha raccontato di aver avuto una relazione con lei. Una storia rimasta a lungo segreta, ma che Giucas ha voluto raccontare e condividere con il pubblico. I due sarebbero stato insieme più di 20 anni fa e avrebbero condiviso anche una bellissima vacanza alle Maldive. Sul settimanale Nuovo si legge: «ti ricordi quando ti ho portato alle Maldive e tu sei uscita fuori dall’acqua tutta nuda?» la domanda che Giucas ha fatto alla ex Cipollari.

Tina Cipollari: “io con Giucas Casella alle Maldive? Non ricordo”

La replica di Tina Cipollari è stata vaga: «io con te alle Maldive? Non ricordo» anche se il mentalista sempre dalle pagine del settimanale di gossip ha confessato: «la nostra storia è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù». Questa volta la Cipollari conferma la vacanza a Cefalù in Sicilia, ma non si pronuncia sulla relazione con l’ex naufrago e concorrente del Grande Fratello Vip.

Che dire: una storia che fa parte del passato di entrambi che oggi sono grandi amici. Proprio Casella si è espresso con parole di grande stima ed affetto sulla Cipollari: «non abbia smentito e ha solo parole meravigliose per lei: “Una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio».