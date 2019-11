Nuovo scontro per Tina Cipollari e Gemma Galgani. Nella puntata di Uomini e donne di oggi, l’opinionista e la dama del Trono Over hanno ‘costretto’ ancora una volta Maria De Filippi a schiodarsi dal gradino e a stare sul chi va là. Nel corso delle varie puntate le liti tra i due volti del programma di Canale 5 non mancano ed ogni volta il rischio è quello di una rissa in piena regola. Ecco il video Witty tv per rivedere il momento tv di lunedì 18 novembre 2019.