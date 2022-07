Tutto pronto per il secondo appuntamento del TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Ecco la scaletta e gli ospiti della puntata in onda stasera in prima serata su Rai2.

TIM Summer Hits 2022 a Roma: scaletta seconda puntata

Stasera, giovedì 7 luglio 2022, torna TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino dalla splendida Piazza del Popolo a Roma. Dopo il successo della prima puntata, Andrea Delogu e Stefano De Martino sono pronti a regalare ai telespettatori una serata all’insegna della grande musica italiana e internazionale con la presenza di grandissimi ospiti.

Una scaletta ed un cast davvero pazzesco quello della seconda puntata che vedrà alternarsi sul palcoscenico allestito in Piazza del Popolo a Roma: Aiello, Alex, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Malika Ayane, Baby K, Boomdabash Annalisa, Coez, Francesco Gabbani, Gaia, Rocco Hunt Elettra Lamborghini Lola Indigo, Lazza, Mika, Fabrizio Moro, Nek, Raf, Francesco Renga, Sangiovanni, Tananai e Valentina Parisse.

TIM Summer Hits 2022: non solo in tv, anche in Radio

L’evento musicale dell’estate di Rai2, il Tim Summer Hits ricordiamo che andrà in onda su Rai2, ma in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia.

RAI Radio2 con Saverio Raimondo e Radio Italia sono le radio ufficiali di TIM Summer Hits. Spetterà a loro raccontare tutti i segreti, i retroscena e le curiosità di quello che accade dietro le quinte poco prima dell’ingresso sul palco degli artisti.

Ricordiamo che TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e verrà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00. Infine: TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità, prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Radio Italia.