Il TIM Summer Hits porta la musica dell’estate nel cuore di Roma. L’appuntamento è in Piazza del Popolo, una delle location più iconiche della Capitale, per quattro serate dedicate alle grandi hit del momento e ad alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano.

L’evento è in programma domenica 21, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno, con inizio previsto alle ore 20.00. L’ingresso sarà gratuito, trasformando Piazza del Popolo in un grande spazio aperto alla musica, al pubblico e all’atmosfera dell’estate romana.

TIM Summer Hits 2026 a Roma: quando e dove si svolge

Il TIM Summer Hits Roma si terrà in Piazza del Popolo, nel centro della Capitale. Le serate sono previste per:

Domenica 21 giugno

Lunedì 22 giugno

Martedì 23 giugno

Mercoledì 24 giugno

L’orario indicato per l’inizio dell’evento è ore 20.00. La formula resta una delle più apprezzate dal pubblico: ingresso gratuito e una lunga lista di artisti pronti a portare sul palco le canzoni dell’estate.

Carlo Conti e Andrea Delogu conducono il TIM Summer Hits 2026

A guidare le serate del TIM Summer Hits in Piazza del Popolo saranno Carlo Conti e Andrea Delogu, due volti molto amati dal pubblico televisivo e radiofonico. La conduzione accompagnerà una scaletta ricca di performance, con artisti provenienti da generi diversi e brani già protagonisti delle playlist estive.

Cantanti TIM Summer Hits Roma: il cast serata per serata

Il programma del TIM Summer Hits a Roma prevede un cast molto ricco, distribuito nelle quattro serate.

Artisti di domenica 21 giugno

Nella prima serata del 21 giugno sono attesi:

Aiello, Annalisa, Arisa, Bambole di Pezza, Cristiano Malgioglio, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Emma, Frah Quintale, Fulminacci, Il Tre, Lorenzo Salvetti, Maria Antonietta & Colombre, Michele Bravi, Rkomi e Tormento.

Una partenza molto forte, con nomi pop, cantautorato, rap e sonorità radiofoniche pensate per aprire al meglio l’evento romano.

Artisti di lunedì 22 giugno

La seconda serata, in programma lunedì 22 giugno, porterà sul palco:

Achille Lauro, Elena D’Elia, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Enrico Nigiotti, Ernia, Fred De Palma, J-Ax, LDA & Aka 7even, Mara Sattei, Marco Masini, Negramaro, Nicolò Filippucci, Noemi, Raf, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Sayf e The Bausa.

Una lineup molto varia, con grandi nomi della musica italiana e artisti seguitissimi dal pubblico più giovane.

Artisti di martedì 23 giugno

Martedì 23 giugno sarà la volta di:

Clara, Clementino, Delia, Emma, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Levante, Malika Ayane, Mari Froes, Merk & Kremont, Mr. Rain, Nayt, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai Jay, Sangiovanni, Serena Brancale, The Kolors, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro.

La terza serata unisce pop, indie, rap, cantautorato e grandi successi radiofonici, confermando il TIM Summer Hits come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate.

Artisti di mercoledì 24 giugno

La quarta e ultima serata, prevista per mercoledì 24 giugno, vedrà sul palco:

Alex Britti, Angelica Bove, Anna Tatangelo, Baby K, Benji & Fede, Chiello, Ermal Meta, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Gio Evan, Giusy Ferreri, Irama, Leo Gassmann, Ludwig, Il Pagante, Myss Keta, Orietta Berti, Il Rosso, IAEM, Paola Iezzi, Paola Turci, Sal Da Vinci, SKT, Trigno e Welo.

Una chiusura ricchissima, con tanti artisti capaci di parlare a pubblici diversi e di portare sul palco brani molto conosciuti.

TIM Summer Hits in Piazza del Popolo: Roma diventa capitale della musica estiva

La scelta di Piazza del Popolo rende il TIM Summer Hits uno degli eventi più centrali e riconoscibili dell’estate romana. La piazza, facilmente raggiungibile dal centro città, rappresenta una cornice ideale per una manifestazione musicale gratuita e aperta al grande pubblico.

Per Roma si tratta di un appuntamento importante anche dal punto di vista turistico e culturale: quattro serate di musica nel cuore della città, con un cast molto ampio e una proposta pensata per coinvolgere residenti, visitatori e appassionati.

TIM Summer Hits Roma: ingresso gratuito e orario

L’ingresso al TIM Summer Hits Roma è indicato come gratuito. L’inizio delle serate è previsto alle ore 20.00 in Piazza del Popolo.

Chi desidera partecipare può quindi segnare in calendario le date del 21, 22, 23 e 24 giugno, quando la musica dell’estate sarà protagonista nel centro della Capitale.