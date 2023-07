Torna il TIM Summer Hits 2023 in prima serata su Rai2. Lo show musicale dell’estate 2023 presentato da Andrea Delogu e Nek è pronto a regalare ai telespettatori una nuova serata all’insegna della grande musica italiana ed internazionale. Ecco la scaletta, gli ospiti e le anticipazioni di stasera, domenica 30 luglio 2023.

Tim Summer Hits 2023, la scaletta di stasera: domenica 30 luglio

Domenica 30 luglio 2023 dalle ore 21.10 appuntamento con una nuova puntata del TIM Summer Hits, lo show musicale di Rai2 condotto da Andrea Delogu e Nek. La sesta puntata della kermesse canora dell’estate torna da Piazza Fellini a Rimini con protagonisti tutti gli artisti e i cantanti del momento. Una grande notte all’insegna della musica con le hit dell’estate 2023. Ecco la scaletta e tutti i cantanti ospiti della puntata:

Achille Lauro,

Aiello,

Arisa,

Asteria,

Benji e Finley,

Chiello,

Cmqmartina,

Colla Zio,

Coma_Cose,

Elettra Lamborghini,

Emma,

Ex-Otago,

Federico Rossi,

Fulminacci,

Galeffi,

Giuse the Lizia,

Il Tre,

Junior Cally,

Lo Stato Sociale e Mobrici,

Ludwig,

Neima Ezza,

Rocco Hunt,

Rovere,

Seryo,

Sethu,

Santi Francesi,

Shari,

Tommy Dali e NDG,

Valentina Parisse,

Vegas Jones,

Zero Assoluto.

Non mancheranno poi i collegamenti con Gli Autogol dal backstage di TIM Summer Hits. Il trio di youtuber, imitatori e conduttori radiofonici italiani nel dietro le quinte incontra i protagonisti e gli ospiti della puntata con interviste inedite ed esclusive. Da non perdere anche le curiosità de LaMario, direttamente dal box di Rai Radio 2.

TIM Summer Hits 2023, dove vederlo in tv e streaming

Dove seguira la sesta puntata del Tim Summer Hits 2023? La kermesse canora dell’estate di Rai2 torna in chiaro in prima serata la domenica sera su Rai2. Non solo, la kermesse canora è visibile in contemporanea anche sulle frequenze di Rai Radio 2.

Per chi volesse seguire il festival musicale dell’estate 2023 in streaming è possibile farlo sulla piattaforma online di RaiPlay. Ricordiamo che TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv.