Tutto pronto per l’ultimo appuntamento del TIM Summer Hits 2022, lo show musicale dell’estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Ecco ospiti, anticipazioni e la scaletta dei cantanti protagonisti.

TIM Summer Hits 2022, l’ultima puntata su Rai2: la scaletta e i cantanti

Stsera, giovedì 4 agosto 2022, va in onda l’ultimo appuntamento con il TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino su Rai2. Una puntata da non perdere con la presenza di grandi nomi della musica italiana ed internazionali pronti ad alternarsi sul palcoscenico.

Lo show musicale, trasmesso in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia, andrà in scena dal Portopiccolo, il suggestivo borgo che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina. Una cornice davvero magica ed affascinante che vedrà sul palcoscenico alcuni tra i più grandi artisti della musica italiana e internazionale. Curiosi di scoprire la scaletta e i nomi dei cantanti protagonisti dell’ultima puntata?

TIM Summer Hits 2022, scaletta e cantanti

Tanti gli ospiti dell’ultima puntata del Tim Summer Hits 2022 in onda su Rai2. Andrea Delogu e Stefano De Martino dalla splendida cornice di Portopiccolo, tranquillo paradiso immerso tra le azzurre sfumature dell’acqua del Golfo di Trieste, accoglieranno sul palco i protagonisti dell’estate 2022.

Ecco i nomi degli artisti e cantanti ospiti di stasera:

Albe

Mario Biondi

Bresh

Coez

Dargen D’amico

Deddy

Ditonellapiaga

Fedez, Tananai e Mara Sattei

Gaudiano

La Rua

Mr. Rain

Myss Keta

Nek

Valentina Parisse

Rettore

Matteo Romano

Sissi

Alvaro Soler

Margherita Vicario

Nina Zilli.

TIM Summer Hits 2022 dove seguirlo in tv e radio

A raccontare lo show musicale dell’estate 2022 di Rai2 dietro le quinte c’è Saverio Raimondo che ha il compito di raccontare le emozioni e le curiosità della serata. Ricordiamo che l’evento musicale, oltre ad essere trasmesso in prima serata su Rai2, è anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.