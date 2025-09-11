Tutto pronto per il ritorno dei TIM Music Awards 2025, due serate indimenticabili all’insegna della grande musica italiana nella magica cornice dell’Arena di Verona, che celebrano il più importante riconoscimento legato alle vendite discografiche e all’entertainment in generale. Vediamo insieme quando e dove vedere in tv il TIM Music Awards 2025 e quali sono i cantanti che fanno parte del cast di questa edizione.

Dove e quando vedere TIM Music Awards 2025 in Tv

Venerdì 12 e sabato 13 settembre in diretta dell’Arena di Verona in prima serata su Rai 1 andranno in onda le due serate del TIM Music Awards 2025. La prestigiosa kermesse sarà condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada che si troveranno nuovamente insieme sul palcoscenico per assegnare gli ambiti riconoscimenti alla musica italiana.

Cast e cantanti in scaletta ai TIM Music Awards 2025

L’edizione 2025 dei TIM Music Awards vedrà salire sul palco i nomi più illustri della musica italiana. Il cast è composto da: Achille Lauro, Alfa, Annalisa, Antonello Venditti, Astro, Bresh, Brunori Sas, Eros Ramazzotti, Fabri Fibra, Fedez, Fiorella Mannoia, Gigi D’alessio, Giorgia, Guè, Il Volo, Irama, Laura Pausini, Lazza, Ligabue, Luchè, Lucio Corsi, Marco Masini, Marco Mengoni, Mario Biondi, Max Pezzali, Nayt, Nerissima Serpe, Papa V & Fritu, Olly, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Rose Villain, Salmo, Tananai, The Kolors, Umberto Tozzi e Con Andrea Pucci ed Enrico Brignano. Ovviamente non mancheranno sorprese.

I premi assegnati durante le due serate all’Arena di Verona

Ad essere premiati sul palco del TIM Music Awards 2025 saranno gli Album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e i Singoli Platino e Multiplatino usciti nell’arco di tempo che va da settembre 2024 e settembre 2025. Non mancheranno riconoscimenti ai grandi live: eventi e tour che hanno superato le 100mila presenze (Oro), le 200mila (Platino) e le 300mila (Diamante) certificate da SIAE. Inoltre ci saranno Premi Speciali per i protagonisti che hanno lasciato un segno durante la stagione musicale.