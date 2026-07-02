Tutto pronto per la prima puntata del “TIM Battiti Live 2026“, il festival musicale più amato dell’estate condotto anche quest’anno da Ilary Blasi con la partecipazione di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia su Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti e la scaletta della prima puntata di stasera, giovedì 2 luglio 2026, su Canale 5.

Tim Battiti Live 2026, si accende la musica dell’estate dalla Puglia

Stasera, giovedì 2 luglio 2026, dalle ore 21.20 su Canale 5, appuntamento con la prima puntata del “TIM Battiti Live 2026“, l’evento musicale dell’estate con protagonisti gli artisti più amati della musica italiana e internazionale. A condurre la kermesse musicale dell’estate c’è Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

L’appuntamento con la kermesse musicale dell’estate 2026 è da Trani, una delle splendida località della Puglia. Non solo, visto che durante le puntate spazio anche ad alcune performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia, tra cui Alberobello e Polignano a Mare. Ma passiamo agli ospiti e cantanti protagonisti della prima puntata.

Battiti Live 2026 Estate, ospiti e scaletta della prima puntata del 2 luglio 2026

Nella prima puntata dei “TIM Battiti Live 2026” sul palcoscenico si alterneranno grandi nomi della musica italiana ed internazionale con le hit di successo dell’estate 2026. Al momento non è ancora stata comunicata la scaletta ufficiale con l’ordine uscita dei cantanti, ma possiamo confermare che durante la serata si esibiranno:

Achille Lauro

Gigi D’Alessio

Angelina Mango e Marco Mengoni

Pinguini Tattici Nucleari

Annalisa

Tommaso Paradiso

Sal Da Vinci

Serena Brancale, Levante e Delia

Ditonellapiaga

Elettra Lamborghini

Fred De Palma ed Emis Killa

Rocco Hunt

Francesco Renga e Giusy Ferreri

Gabry Ponte

Mr. Rain

LDA e Aka7even

Nayt

Luk3.

Anche quest’anno TIM conferma il suo legame con la musica ed è Title Sponsor di uno degli eventi live più amati dell’estate. Con questa iniziativa, l’azienda accende palchi ed emozioni, sottolineando l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi e a superare le distanze proprio come la musica ed i grandi eventi dal vivo.

L’appuntamento con il TIM Battiti Live 2026 è il giovedì in prima serata su Canale 5.