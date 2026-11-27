This Is Me 2026 torna su Canale 5. Quando va in onda? Ecco le date delle due serate evento con Silvia Toffanin pronta a celebrare 30 super ospiti sull’ammiraglia Mediaset. Sul famoso divano del programma si siederanno cantanti famosi, artisti di fama internazionale, presentatori televisivi e altri personaggi tv che tengono compagnia ai pubblico di Canale 5 durante i lunghi pomeriggi autunnali e invernali strappando loro un sorriso. Di chi si tratta? Ecco tutte le notizie sul programma.

This Is Me 2026 quando in onda: ecco le attesissime date

Tutto è pronto per l’arrivo di This Is Me 2026 su Canale 5. Quando va in onda la trasmissione? Quest’anno Silvia Toffanin condurrà due importanti Serate evento. La prima andrà in onda, in prima serata, su Canale 5, lunedì 7 dicembre 2026. Molti ospiti si avvicenderanno in studio per raccontare aneddoti riguardanti la loro vita privata, ma soprattutto la loro carriera professionale. Non solo racconti di gioia. Tra un aneddoto e l’altro troveranno spazio anche racconti più dolorosi riguardanti le difficoltà affrontate prima di arrivare ad agguantare il successo desiderato.

Quando andrà in onda la seconda serata evento di This Is Me 2026? Lunedì 14 dicembre 2026. Prima di Natale potremo trascorrere così due serate incollati sull’ammiraglia Mediaset per ascoltare le storie dei personaggi famosi che ammiriamo in televisione e che ci tengono compagnia durante tutto l’inverno, ma potremo anche riascoltare brani o parti di essi che hanno segnato i momenti salienti della nostra vita.

This Is Me 2026 ospiti: chi approderà in studio?

In studio per le due puntate di This Is Me 2026 approderanno ben 30 super ospiti, protagonisti del cinema, della televisione e dello spettacolo che hanno accompagnato diverse generazioni. Ogni puntata è stata costruito come un viaggio attraverso le tappe più importanti della vita personale e professionale degli ospiti. Ricordi, incontri e momenti significativi permetteranno di ripercorrere carriere e storie di personaggi che hanno conquistato il pubblico nel corso degli anni. A guidare il racconto sarà ancora una volta Silvia Toffanin, confermata alla conduzione dopo le prime due stagioni.

Vi sarà inoltre spazio alle grandi storie d’amore. Lo show racconterà alcune delle coppie più amate del mondo del cinema e dello spettacolo, insieme a storie diventate indimenticabili proprio grazie alla televisione. Non mancheranno inoltre momenti più leggeri e di puro intrattenimento, con la partecipazione di attori e grandi protagonisti della comicità.

Quali saranno i personaggi presenti? Claudio Baglioni, Marco Bocci, Laura Chiatti, Pio e Amedeo, Elisa, con Emma Marrone pronta ad entrare in studio per farle una sorpresa, Andrea Boccelli, Paolo Bonolis, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, Gemma e Giorgio, Miguel Bosè, Tommaso Paradiso, Gerry Scotti, Martina e Gianmarco, i Negramaro, Giovanna e Amadeus, Marco e Beatrice Valli e per finire Alessandro e Maria Teresa.

Siete pronti ad emozionarvi?