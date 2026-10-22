This Is Me 2026, arrivano le prime anticipazioni esclusive sulla nuova edizione del programma condotto da Silvia Toffanin e destinato alla prima serata di Canale 5. Giovedì 22 ottobre 2026 si è svolta la registrazione della prima puntata e noi di SuperGuidaTV siamo in grado di anticiparvi in esclusiva i nomi di tre grandi protagonisti della musica italiana presenti tra gli ospiti: Andrea Bocelli, Elisa ed Emma Marrone. Scopriamo insieme i primi dettagli.

This Is Me 2026, le anticipazioni esclusive della prima puntata: gli ospiti di Silvia Toffanin

Si accendono nuovamente i riflettori su This Is Me, il programma televisivo che vede Silvia Toffanin alla conduzione di uno show dedicato ai grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e non solo.

La nuova edizione comincia a prendere forma e, proprio dalla prima registrazione avvenuta oggi, 22 ottobre 2026, emergono le prime importanti novità.

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di SuperGuidaTV, tra gli ospiti della prima puntata figurano Andrea Bocelli, Elisa ed Emma Marrone. Tre nomi di assoluto rilievo nel panorama musicale italiano, capaci di conquistare il pubblico attraverso generazioni, stili e percorsi artistici differenti.

Si tratta delle prime anticipazioni che siamo in grado di svelarvi sulla nuova stagione dello show di Canale 5, che vedrà ancora una volta Silvia Toffanin nel ruolo di padrona di casa.

Andrea Bocelli, Elisa ed Emma: tre grandi nomi della musica a This Is Me 2026

La presenza di Andrea Bocelli rappresenta certamente uno degli elementi di maggiore interesse della prima registrazione. Il tenore, celebre in tutto il mondo per la sua voce e per una carriera internazionale ricca di riconoscimenti, è tra gli artisti italiani più conosciuti e apprezzati anche fuori dai confini nazionali.

Accanto a lui troviamo Elisa, una delle cantautrici più amate della musica italiana. Un’artista dalla straordinaria sensibilità musicale, capace di attraversare generi differenti e di costruire nel corso degli anni un rapporto speciale con il pubblico grazie a brani diventati autentici successi.

A completare questo primo gruppo di ospiti è Emma Marrone, cantante dalla forte personalità artistica, che proprio grazie ad Amici di Maria De Filippi ha mosso i primi passi verso una carriera costellata di successi. La sua presenza a This Is Me rappresenta anche un collegamento con le origini del programma, nato per celebrare i talenti che si sono affermati dopo l’esperienza nel celebre talent show di Canale 5.

Tre protagonisti molto diversi tra loro, accomunati dalla passione per la musica e dalla capacità di arrivare al cuore degli ascoltatori.

This Is Me 2026, cosa sappiamo della nuova edizione?

Con la registrazione della prima puntata del 22 ottobre, prende ufficialmente forma il nuovo ciclo di appuntamenti di This Is Me.

Il programma, ideato da Maria De Filippi e condotto da Silvia Toffanin, ha debuttato nel 2024 con un progetto dedicato inizialmente agli ex allievi di Amici, raccontandone i percorsi artistici e professionali. Nel 2025 lo show ha ampliato i propri orizzonti, coinvolgendo anche grandi personalità del mondo della televisione, dello sport e dello spettacolo.

La presenza di Andrea Bocelli, Elisa ed Emma nella prima registrazione del 2026 conferma l’importanza che la musica continua a rivestire all’interno del programma.

Al momento, le nostre anticipazioni riguardano questi tre ospiti. Restano da conoscere gli eventuali altri protagonisti della puntata e i dettagli dei momenti registrati in studio.

Quando va in onda This Is Me 2026 su Canale 5?

La prima puntata di This Is Me 2026 è stata registrata giovedì 22 ottobre, ma è importante distinguere la data della registrazione da quella della trasmissione televisiva.

Al momento non abbiamo una data ufficiale di messa in onda da comunicarvi. Il programma è destinato alla prima serata di Canale 5 e ulteriori informazioni sulla programmazione saranno disponibili prossimamente.

Intanto, SuperGuidaTV vi ha svelato in esclusiva tre dei grandi ospiti della prima registrazione: Andrea Bocelli, Elisa ed Emma Marrone. Continuate a seguirci per tutte le prossime anticipazioni, gli spoiler e gli aggiornamenti sulla nuova edizione di This Is Me con Silvia Toffanin.