Tutto pronto per la finale di The Voice Kids 2024, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Chi sarà il vincitore?

The Voice Kids 2024, la finale del 20 dicembre su Rai1

Venerdì 20 dicembre 2024 dalle ore 21.30 appuntamento con la finale di The Voice Kids, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino sono pronti alla sfida finale che decreterà il nome del giovane concorrente vincitore di questa terza edizione.

Dopo le esibizioni dei finalisti di The Voice Kids 2024 i giudici Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino dovranno compiere una scelta importante: fare il nome di un solo concorrente che diverrà così “Super finalista”. Si prosegue con l’ultima esibizione canora dei super finalisti. Chi sarà il vincitore? A deciderlo il pubblico in studio chiamato a decretare il nome del vincitore di The Voice Kids!

The Voice Kids 2024, chi sarà il vincitore?

Ecco i concorrenti ammessi alla finale di The Voice Kids 2024 suddivisi per squadre:

Team Loredana Bertè:

Carol Cadeo (10 anni)

Gabriel Jimenez Martinez (12 anni)

Melissa Memeti (13 anni)

Team guidato da Gigi D’Alessio:

Maria Sofia Corona (13 anni)

Francesco Maugeri (12 anni)

Sofia Menegatto (13 anni)

Team Clementino:

Riccardo Callegari (12 anni)

Leonardo Giovannangeli

Benedetta Muneglia (13 anni)

Team Arisa:

Alessio Di Stefano (12 anni)

Niccolò Franceschini (14 anni)

Annamaria Mihalache (11 anni)

Dove vedere The Voice Kids in tv e in streaming (20 dicembre 2024)

La finale di “The Voice Kids 3” è trasmessa in diretta venerdì 20 dicembre 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Per chi si fosse perso le precedenti puntate o vuole recuperarle, ricordiamo che tutti gli episodi dello show sono disponibili streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.