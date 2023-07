The Quake-Il terremoto del secolo è un film d’azione con evidenti connotati thriller diretto da John Andreas Anderson. Una produzione interamente norvegese che la maggior parte della critica ha bocciato, ma con una trama piuttosto originale che si discosta da quelle a cui ci hanno abituato le pellicole appartenenti allo stesso genere e dove, inoltre, l’elemento suspense è dosato abbastanza bene dall’inizio alla fine. Insomma, noi ve lo consigliamo anche se non si tratta certamente di un capolavoro: va in onda Giovedì 6 Luglio alle 21.30 su Tv8 in prima visione assoluta.

The Quake-Il terremoto del secolo: la trama in breve e il cast principale

Kristian Elkjord è un geologo che ama il suo lavoro al punto da dedicarvisi anima e corpo. Un giorno, con sgomento, scopre che Oslo sta per essere devastata da un terremoto di portata gigantesca. L’uomo, che già da tempo vive un rapporto complicato con la moglie e la figlia, cerca di convincere entrambe a fuggire prima che si verifichi la catastrofe.

Il cast principale è composto da Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Kathrine Thorborg Johansen e Jonas Hoff Oftebro.

Curiosità sul film

Ecco qualche interessante curiosità sul film: