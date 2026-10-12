The Penguin, serie tv spin-off del The Batman del 2022 con Robert Pattinson, è disponibile su Hbo Max, Now Tv e Sky Go. Incentrata sul famigerato e acerrimo nemico dell’uomo pipistrello, questo titolo segue l’ascesa al potere di Oz Cobb, soprannominato Il Pinguino. Diretta da Matt Reeves, regista anche di The Batman, in quest’articolo vi sveliamo la nostra opinione a riguardo.

The Penguin, la recensione della serie tv spin-off di The Batman

Composta da otto episodi, The Penguin è una serie cupa e grottesca ambientata a Gotham City, che racconta gli eventi successivi a The Batman. La storia è infatti ambientata dopo la morte di Carmine Falcone, quindi una settimana dopo gli eventi del film del 2022, creando un filo connettivo con quello che sarà il secondo capitolo. Di quest’ultimo, ricordiamo che l’uscita è prevista, salvo ulteriori slittamenti, nel 2028.

Protagonista della serie è Oz Cobb, un uomo spregiudicato e ambizioso, che mira a diventare un boss della malavita e a conquistare il potere criminale della città. In un contesto oscuro e decadente, l’uomo tesse abilmente la sua ragnatela, creando nuove alleanze, sgretolandone altre e finendo per collezionare più nemici che amici. Muovendosi tra le due famiglie più importanti della città, i Falcone e i Maroni, Oz scatena infatti un vero e proprio caos, alimentando una serie di rivalità e scontri tra le due fazioni.

Un cast completamente convincente

A interpretare il ruolo del Pinguino è Colin Farrell, che regala un’interpretazione davvero magistrale. Grazie alla sua bravura, al lavoro di trucco prostetico e a i movimenti lenti e sgraziati, l’attore porta in vita una versione del nemico di Batman estremamente fedele a quella dei fumetti. Il suo Oz Cobb è spietato e determinato, pronto a tutto pur di arrivare al potere. Dall’altro lato, però, il suo punto debole è la madre. Con la donna, infatti, ha un rapporto decisamente ossessivo e iperprotettivo, del quale si scopre progressivamente qualcosa di più attraverso dei flashback, e sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa pur di proteggerla.

Ma un altro personaggio interessantissimo e riuscito alla perfezione è quello di Sofia Falcone, interpretato da Cristin Milioti. L’attrice, nota al pubblico soprattutto per la sua interpretazione di Tracy di How I Met Your Mother, ha dato prova di una grandissima versatilità. La sua Sofia è una criminale fredda e calcolatrice, dominata, a causa degli eventi del passato, da un’insaziabile sete di vendetta. Ma proprio questa sua freddezza, mescolata anche a una certa dose di impulsività, diventa presto uno dei suoi punti di maggiore forza. Decisa a riscattarsi in un mondo che l’ha sempre relegata in un angolo, Sofia è uno dei villain più belli e riusciti nella storia degli adattamenti seriali e cinematografici della Dc, insieme a quello di Oz.

Conclusioni

In conclusione, The Penguin è una serie che riesce completamente nel suo scopo di rappresentare l’universo criminale in cui sono ambientati i film di The Batman. Anche se sono soprattutto i primi cinque episodi a convincere maggiormente, la serie si dimostra decisamente brillante ed è capace di porre le basi per ciò che accadrà nel secondo film di The Batman.

I personaggi sono la vera forza della serie, in particolare il Pinguino e Sofia Falcone, che riescono davvero a dominare la scena e rendere sempre più interessante la narrazione.

La serie è disponibile su Hbo Max, Now Tv e Sky Go e noi vi consigliamo di recuperarla, soprattutto se siete amanti dei titoli dedicati ai supereroi e ai loro villain, o avete intenzione di guardare entrambi i capitoli di The Batman.