Storie di magia, lupi mannari e magia nera continuano ad essere i protagonisti di The Order 2, seconda stagione della serie Netflix dai toni horror-soprannaturali. Creata da Dennis Heaton, lo show segue la storia di uno studente del college che, per vendicare la morte di sua madre, accetta di entrare a far parte di una società segreta allo scopo di approfondire la storia della sua famiglia. Dopo una prima stagione che ha ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico, Netflix ne ha ordinato un secondo ciclo di episodi, disponibili sulla piattaforma video dal 18 giugno.

The Order 2: la trama della seconda stagione

Protagonista della serie è Jack Morton, studente al primo anno di college, che si unisce all’Ordine Ermetico della Rosa Blu, una società segreta in cui si insegna a praticare la magia. Quando Jack esplora la storia dell’organizzazione, scopre degli oscuri segreti sulla sua famiglia e una battaglia sotterranea che coinvolge da secoli lupi mannari e arti magiche oscure.

In The Order 2, Jack e gli altri protagonisti affronteranno le conseguenze di quanto accaduto nel finale di stagione. I Cavalieri lottano per riacquistare la memoria che gli è stata rubata dall’Ordine e implorano un prezzo da pagare. Ma la vendetta è dura da programmare soprattutto se i protagonisti si trovano a dover lottare contro maghi assassini, strani nuovi culti e demoni che minacciano le loro vite.

The Order 2 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast di The Order 2 ritroviamo Jake Manley nel ruolo del protagonista Jack Morton, matricola universatia alla Belgrave University che si unisce all’Ordine Ermetico della Rosa Blu e dei Cavalieri di San Cristoforo; Sarah Grey interpreta Alyssa Drake, studentessa del college, mentore ai nuovi arrivati e membro della società segreta dell’Ordine Ermetico della Rosa Blu; Sam Trammell è Eric Clarke, professore di etica; Matt Frewer è Pete “Pops” Morton, nonno di Jack, ossessionato dallo sconfiggere Edward Coventry; Max Martini è Edward Coventry, padre che Jack non ha mai conosciuto, nonché grande mago dell’Ordine Ermetico della Rosa Blu; e Katharine Isabelle nei panni di Vera Stone, rettore della Belgrave University e maga del tempio dell’Ordine Ermetico della Rosa Blu.