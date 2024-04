Tornano, in versione rinnovata, gli RDS Showcase. Sarà possibile ascoltare i brani di alcuni dei big più apprezzati dell’ultimo Festival di Sanremo con un appuntamento trasmesso in tv e in chiaro. Vediamo insieme chi sono gli artisti che si esibiranno e quando andranno in onda.

Su Real Time arrivano i The Kolors, Emma e Mahmood

Un’ora di buona musica in compagnia dei The Kolors, Emma e Mahmood. Su Real Time arriva un’edizione speciale del format storico “RDS Showcase”. Gli showcase sono infatti dei concerti riservati a un pubblico selezionato di addetti ai lavori e di fan nei quali si esibiscono alcuni artisti del momento. A dicembre erano stati trasmessi su Real Time i concerti RDS Showcase di Marco Mengoni, Annalisa e Tommaso Paradiso.

Ora è la volta dei The Kolors, Emma e Mahmood che sono i protagonisti dell’RDS Showcase. L’appuntamento è previsto per giovedì 18 aprile 2024 in prima serate alle ore 21.20 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. I tre si sono esibiti con alcuni dei loro successi che hanno portato live sul palco dell’Auditorium Multimediale di RDS. Non possono mancare i brani sanremesi con i The Kolors che faranno ballare tutti con ‘Un ragazzo, una ragazza’, Emma Marrone con ‘Apnea’ e Mahmood con ‘Tuta Gold’. A presentare l’evento è la storica conduttrice del network radiofonico Anna Pettinelli che darà un esclusivo ‘assaggio’ di quello che vedremo nei rispettivi tour dei tre cantanti in giro per l’Italia.

Dove vedere i live RDS Showcase

Il nuovo ‘RDS Showcase’, coniuga musica e intrattenimento di alta qualità, in compagnia degli artisti più amati del momento. Per vedere i live basta sintonizzarsi su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, al canale 31 di tivùsat e su SKY ai numeri 160 e 161. I live integrali saranno disponibili on demand su RDS Social TV, al canale 265 del digitale terrestre, e sul canale ufficiale YouTube di RDS.