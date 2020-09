“The Good Doctor” è arrivato alla quarta stagione che sarà trasmessa negli Stati Uniti il prossimo 2 novembre. Il network ABC, infatti, ha iniziato il conto alla rovescia per la stagione quattro di questa fortunata serie che anche qui da noi in Italia ha raccolto davanti allo schermo milioni di spettatori.

The Good Doctor 4: Anticipazioni, trama, cast del medical drama giunto alla quarta stagione

La serie tv, The Good Doctor, è stata una vera e propria rivelazione. Il protagonista Freddie Highmore interpreta il dottore Shaun Murphy, affetto da un disturbo dello spettro autistico ma che non è un limite per esercitare al meglio la sua professione.

Non solo gli Stati Uniti, ma anche l’Italia, così come nei Paesi dove è stata distribuita la serie tv, ha attirato una considerevole fetta di pubblico. A spingere la rete americana, ABC verso il rinnovo della serie sono stati indubbiamente gli ottimi ascolti e l’impatto sul pubblico. The Good Doctor, infatti, risulta il terzo drama più seguito su ABC (dopo Grey’s Anatomy e Station 19).

The Good Doctor 4: La trama

Il finale di stagione della terza serie ci ha lasciato tutti senza fiato: la città di San Jose è stata devastata da un terribile terremoto. Tutto il personale medico del St. Bonaventure è dunque in stato di allerta e anche di emergenza: molti dei medici sono in pericolo e alcuni sono anche deceduti.

Unica nota felice, il bacio appassionato tra Shaun, il protagonista e Lea (Paige Spara).Quindi la quarta stagione partirà proprio da questo scenario, la fine del terremoto, lo stato di emergenza dell’ospedale e la storia d’amore tra Shaun e Lea, di cui si scopriranno le dinamiche e l’evolversi.

Alcune anticipazioni sulla quarta stagione, tanto attesa le ha fornite a TVLine lo showrunner della serie David Shore. Quest’ultimo ha dichiarato che in questa stagione, vuole dare più responsabilità al personaggio di Shaun Murphy. “Lo renderemo supervisore e vedremo come crescerà affrontando tutte le difficoltà che si presenteranno. Ovviamente anche alla sua relazione con Lea sarà dedicato ampio spazio”.

Dopo i lutti familiari che hanno colpito il protagonista, Shore ha detto di non avere intenzione di far morire altri familiari dei protagonisti in futuro, almeno per il momento.

The Good Doctor 4: quando lo vedremo in Italia?

E’probabile che la quarta stagione della serie tv la vedremo in Italia nella primavera del 2021. Difatti la pandemia ha rallentato un po’ tutto… Ed è proprio nella quarta stagione che si parlerà anche di Coronavirus. “Il nostro show parla delle realtà, noi raccontiamo storie del mondo in cui viviamo e sicuramente questa situazione sanitaria fa parte del mondo in cui viviamo in questo momento” ha concluso David Shore.