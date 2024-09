“The Good Doctor”, ovvero il dottor Shaun Murphy, torna in Italia con la stagione 7 trasmessa in esclusiva ed in Prima TV da mercoledì 11 settembre 2024 in prima serata su Rai2. Tutto pronto per i 10 nuovi episodi della stagione finale della serie tv medical drama con protagonista l’attore Freddie Highmore.

The Good Doctor stagione 7, al via i nuovi episodi in Italia su Rai2

Al via da mercoledì 11 settembre dalle ore 21.20 The Good Doctor 7 stagione, la settima e conclusiva stagione della serie tv di successo. 10 imperdibili puntate per scoprire l’epilogo finale delle vicende del dottor Shaun Murphy interpretato magistralmente dall’attore Freddie Highmore. Proprio l’attore parlando della 7 stagione di The Good Doctor ha anticipato ai microfoni della Rai: «alla fine delle riprese era un po’ come il giorno del diploma. Dopo aver passato tanti anni della tua vita in un ambiente circoscritto, ogni giorno con le stesse persone, arrivi alla fine e ti senti nostalgico, riflessivo: sai che il tuo mondo non sarà più lo stesso, ma allo stesso tempo ti senti eccitato per il futuro».

Dove eravamo rimasti alla fine della sesta stagione? Negli ultimi episodi il dottor Shaun Murphy diventa papà. Un evento importante che l’attore ha raccontato così: «stare sul set con un neonato rende tutto magico. Tutti lavorano in silenzio fino al ciak: poi mentre si gira la scena realizzi il cambiamento che c’è stato nella vita di Shaun, e senti che questo è un autentico cambiamento di vita. Sì, c’è una vera magia, e spero che arrivi al pubblico attraverso lo schermo».

The Good Doctor stagione 7, cast e trama dei primi episodi

Le avventure di Shaun Murphy di The Good Doctor 7 stagione ripartono proprio dalla nascita del figlio del dottore, ma tante sono le novità in arrivo. La serie, tra le più amate e seguite dal pubblico italiano ed americano, prende il via con il primo episodio “Un cuore per due“. Il dottor Shaun deve salvare la vita a Jack e Eden, due bambini cardiopatici e per farlo è fondamentale un trapianto, ma non è facile scegliere chi tra i due sarà il primo a riceverlo. Una volta arrivato il cuore da trapiantare, il dottore Murphy ha un’idea geniale e riesce a salvare entrambi i bambini.

Nel secondo episodio “La scommessa“, Shaun è preso dal caso di Rich, un paziente che senza un trapianto di polmoni immediato rischia di morire, ma anche da Charlie, una studentessa di medicina autistica.

Nel cast della settima stagione di The Good Doctor troviamo: