I Ferragnez si apprestano a tornare in onda con lo speciale della serie The Ferragnez Sanremo Special. L’attesissimo capitolo che riguarda il periodo legato alla partecipazione di Chiara Ferragni come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023 accanto al direttore artistico e conduttore della kermesse canora italiana Amadeus e all’altro co-conduttore Gianni Morandi. Cosa ci riserveranno questa volta Chiara Ferragni, Fedez e la loro famiglia da questo nuovo capitolo sulla loro vita?

The Ferragnez Sanremo special: quando su Amazon Prime Video

Dopo il grande successo della prima stagione di The Ferragnez, quest’anno su Amazon Prime Video sono andati in onda, ancora disponibili, gli episodi di The Ferragnez 2. Come annunciato dagli stessi Chiara Ferragni e Fedez, la seconda stagione della serie non ha toccato l’argomento Festival di Sanremo. La scelta editoriale, fin dal primo momento, era quella di raccontare il tutto in un capitolo a parte. Un episodio che prenderà il nome di The Ferragnez Sanremo special, e che sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 14 settembre.

Cosa abbiamo visto in The Ferragnez 2

Gli episodi di The Ferragnez 2, serie prodotta ancora una volta da Banijay Italia per Amazon Studios, e che è incentrata sulla vita pubblica e privata di Chiara Ferragni, Fedez e i piccoli Leone e Vittoria, dallo scorso mese di maggio sono usciti in più di 240 paesi. In The Ferragnez 2, abbiamo visto continuare il racconto di quella che è la vita privata e pubblica dei protagonisti. Abbiamo potuto seguire più da vicino alcuni momenti importanti che hanno caratterizzato il periodo legato alla malattia di Fedez e come la famiglia è riuscita a superare uno dei momenti più difficili della loro vita.

Cosa vedremo in The Ferragnez Sanremo special

The Ferragnez Sanremo special racconterà quella che è stata l’esperienza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023. Dai momenti goliardici sul palco accanto ad Amadeus a Gianni Morandi, fino all’attesissimo retroscena sul bacio in diretta tv tra Rosa Chemical e Fedez. L’episodio su Festival di Sanremo servirà anche a sciogliere tutti i dubbi sul chiacchieratissimo periodo del Festival, che ha tenuto banco per diverse settimane sui giornali e siti web d’informazione. Scopriremo cosa è realmente successo sul palco del Teatro Ariston e dietro le quinte tra i due coniugi. Non mancherà sicuramente qualche dettaglio del periodo di crisi vissuto dalla coppia dopo il bacio.