La soap turca The Family si avvia verso il finale prima stagione. Con la puntata che andrà in onda su Canale 5 il prossimo venerdì 30 agosto si chiuderà infatti la prima serie. La seconda stagione della serie Tv Mediaset vedrà alcune importanti novità.

The Family, dal 2 settembre la soap disponibile su Mediaset Infinity

I nuovi episodi inediti della 2° stagione The Family – che andranno in onda a partire da lunedì 2 settembre – non saranno trasmessi su Canale 5 ma sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. La serie tv con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya seguirà lo schema già “collaudato” con altre soap turche, che prevede un episodio inedito ogni giorno – dal lunedì al venerdì – a partire dalla mezzanotte.

Le nuove puntate saranno rese disponibili gratis per la visione on demand. I fans della serie che narra le vicende dei Soykan – e in particolare di Aslan e Devin – potranno così ritrovare i loro beniamini ogni giorno con un nuovo episodio, e al tempo stesso rivedere le puntate integrali già andate in onda (anche della 1° stagione) che si sono eventualmente persi.

The Family, il finale 1° stagione su Canale 5

Come finisce The Family prima stagione? La puntata che chiuderà il primo capitolo della soap su Canale 5 – episodio numero 40 nella versione italiana – vedrà Cihan intento a osservare in un video la verità sul suo passato. L’uomo furioso si recherà da Devin, la quale sarà costretta a dirgli che le sedute non avranno più seguito.

The Family trame iniziali 2° stagione

Come anticipato, le nuove puntate inedite della seconda serie The Family saranno rese disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Ma cosa vedremo nella nuova stagione? Il video di sorveglianza in cui si vede Devin sparare a Cihan verrà diffuso su internet, mettendo la famiglia Soykan al centro di uno scandalo pubblico. Nel corso del dialogo tra Devin e Aslan, verrà trovata una bambina di nome Hülya in lacrime.

Scopriremo che la bimba sarà scappata dal matrimonio del fratello, e Devin e Aslan decideranno di riportarla alla sua famiglia. Per proteggerla dall’arresto, Aslan deciderà di “sequestrare” Devin, tenendola lontana dalla polizia. La famiglia sarà in crisi mentre tutti cercheranno Tolga per questioni personali e legali.