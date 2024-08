La soap turca The Family (Aile) – approdata da poche settimane su Canale 5 – promette grandi colpi di scena. Nelle prossime puntate assisteremo al desiderio di vendetta di Aslan nei confronti di Serhat. Devin sarà terrorizzata dalla decisione del marito, e chiederà ad Aslan di fermare questa guerra tra famiglie.

The Family, spoiler turchi: Aslan ordina la morte di Serhat

Serhat finirà nel mirino di Aslan nei prossimi episodi The Family. L’uomo non esiterà infatti a reagire alle accuse di Yagmur, che minaccerà di denunciarlo dopo aver riconosciuto in lui il responsabile dell’omicidio di una escort avvenuto alcuni mesi prima.

Koruzade – per impedirle di portare avanti la denuncia – la affronterà e le metterà le mani addosso nel tentativo di impaurirla. Serhat ignorerà però che la giovane è in realtà la sorella di Aslan, che non esiterà a chiedere a Ekrem di vendicarsi, uccidendo Serhat.

Devin terrorizzata nelle prossime puntate The Family

Con l’aiuto della suocera Hulya, Devin farà delle ricerche online per riuscire a capire chi sia in realtà Serhat Koruzade. Quello che la donna scoprirà la lascerà attonita. L’uomo che ha aggredito sua cognata Yagmur – e contro il quale si è accanito Aslan – è in realtà l’erede del pericoloso boss criminale Ilyas, che tra l’altro è stato anche socio in affari dei Soykan per diverso tempo.

Questa scoperta getterà nel panico Devin, che preoccupata per le conseguenze chiederà al marito di rinunciare a portare avanti la sua vendetta. Le preoccupazioni della giovane saranno condivise da Hulya, che sarà d’accordo con lei sul fatto che l’omicidio ordinato da Aslan potrebbe innescare una vera e propria guerra tra le due famiglie, le cui conseguenze potrebbero essere drammatiche.

The Family, Serhat viene ucciso

Nonostante gli avvertimenti della moglie, Aslan non sembrerà affatto intenzionato a mettere da parte i suoi desideri di vendetta. Ekram porterà così a termine il suo compito, uccidendo Serhat, dopodiché Aslan e i suoi uomini si preoccuperanno di gettare in mare il cadavere dell’uomo, per impedire che la notizia della sua morte arrivi al padre Ilyas, un pericoloso mafioso nonché socio in affari del clan Soykan.

Devin non saprà spiegarsi come suo marito abbia potuto agire in quel modo, e nel corso di un litigio andrà su tutte le furie arrivando a dirgli che avrebbe dovuto lasciarlo nelle mani della giustizia.

Anticipazioni Turchia The Family: la decisione di Devin

Dopo aver fatto un brutto sogno Devin prenderà una decisione inattesa, che comunicherà al marito Aslan. La donna gli proporrà di far cadere la colpa dell’omicidio di Serhat sull’avvocato dell’uomo.

Lui accetterà il suo consiglio oppure la morte di Serhat finirà per avere davvero conseguenze drammatiche? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turichi ci porteranno nuove anticipazioni The Family.