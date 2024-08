I nuovi episodi The Family – in onda dal 10 al 16 agosto – promettono molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Hülya, intenta a cercare di escludere Yagmur dalla vita familiare. La madre di Ekrem è sempre più convinta che la giovane non sia la donna adatta a Ekrem, e decide di escluderla dal barbecue organizzato alla villa. Il resto della famiglia però non concorda con la decisione di Hülya, che tuttavia sembra riuscire nel suo intento: Ekrem e Yagmur sembrano lasciarsi. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni The Family: Hülya esclude Yagmur dalla vita familiare

Hülya tenta in ogni modo di escludere Yagmur dalla vita familiare non invitandola al barbecue organizzato nella loro villa. Il resto della famiglia però non ci sta, e tutti insistono affinché la ragazza si sieda al loro tavolo.

La madre di Ekrem è però sempre più convinta che Yagmur non sia la donna adatta a lui, e non perde occasione per provare a separarli. Il suo piano sembra riuscire. Tutto però sembra precipitare quando Devin decide di ospitare Nese alla villa, dopo che questa è stata sfrattata da Ergun. Hülya non sopporta la presenza della ragazza, aumentando così le tensioni tra lei e Devin.

Tolga sorpreso da Leyla nelle prossime puntate The Family

Nei prossimi episodi The Family ci sarà spazio anche per Tolga, che alla disperata ricerca di soldi tenta di rubare i regali d’oro destinati alla circoncisione di Kaya. L’uomo viene però sorpreso da Leyla.

Il mattino successivo l’uomo ha modo di sentire un dialogo tra Devin e Aslan. I due parlano del piano di fuga per l’avvocato Suat e sua moglie, e Tolga pensa di passare l’informazione a Ibrahim, furibondo per il depistaggio che Aslan ha messo in atto ai suoi danni.

Devin suggerisce ad Aslan di far ricadere la colpa per l’omicidio di Sehrat all’avvocato, dicendosi convinto che – una volta espatriato – sarà fuori dalla portata di Ilyas.

Cihan rimane colpito dal cinismo di Devin e va da lei a congratularsi: ora è una vera Soykan. Prima di lasciare il suo studio, le dice che – quando scoppierà la guerra con Ilyas – lui non esiterà a sacrificare la sua vita.

The Family, spoiler al 16 agosto: Suat viene ucciso

Ibrahim – su ordine di Hülya – uccide l’avvocato Suat a poca distanza dal confine, mentre la moglie lo implora di risparmiarle la vita.

Ilyas – temendo che suo figlio sia stato ucciso – si presenta a villa Soykan durante i festeggiamenti per la circoncisione di Kaya. A quel punto Aslan scopre l’intromissione della madre e va su tutte le furie. L’uomo accetta di incontrare Ilyas lontano dalla sua famiglia, a casa della madre di lui.

Quando i due si incontrano, Ilyas gli rivela che è stato Atilla a farlo venire a Istambul.