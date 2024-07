Nuovi colpi di scena ci attendono in The Family. Cosa accadrà nella nuova soap turca di Canale 5 nelle puntate in onda dal 27 luglio al 2 agosto? Al centro dei riflettori troveremo Devin e Aslan perché costretti a subire le continue interferenze di Hulya.

Anticipazioni The Family: Hulya provoca un attacco mediatico contro Devin

Il matrimonio tra Aslan e Devin non è certo idilliaco. La donna deve sempre cercare di spingere il marito – che ha un carattere chiuso – ad aprirsi con lei. In più deve costantemente fare i conti con le interferenze di Hulya. Quest’ultima non perde occasione per mostrare tutta la sua invadenza.

Hulya è arrivata al punto di versare una quota di denaro mensile sul conto della ragazza – una sorta di stipendio per il ruolo di moglie – e a diffondere la notizia che la giovane non vuole prendere il cognome del marito. Questo ha provocato un vero e proprio attacco mediatico ai danni di Devin. Nel frattempo Aslan appare ammette di non ricordare di avere questo tipo di accordo con la moglie. Fortunatamente – almeno tra loro – le cose però si sistemeranno.

The Family, spoiler fino al 2 agosto

Qualcuno è riuscito a intrufolarsi nell’ufficio del padre di Aslan. Il giovane si reca da Cihan per farsi riconsegnare le chiavi e ha una lite con lui. Cihan racconta a Devin che Aslan non aveva mai letto una lettera che suo padre gli aveva scritto. Il ragazzo è costretto ad aprire la cassaforte e prendere quella lettera.

Devin ha una nuova lite con Hulya quando scopre che lei ha regalato delle vecchie borse e vestiti a Nese, madre della psicologa. Tra le due donne volano parole grosse. Aslan purtroppo le sente e litiga con sua moglie.

The Family, cos’altro accade?

Ibrahim si oppone all’idea di Aslan di vendere le quote del casinò in Romania e ne parla con Hulya. L’uomo si offre di guidare la famiglia.

Serhat chiede ad Atilla dove abita Yagmur, perché è intenzionato a renderle pan per focaccia. Serhat aggredisce Yagmur, che però riesce a scappare.

Cihan decide di riprendere le sedute con Devin. Aslan propone l’affare del casinò mentre Ibrahim scopre il passato di Yagmur e chiede di avere qualcosa come prova da poter dare a Hulya.