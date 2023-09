The Day After Tomorrow-L’alba del giorno dopo è una pellicola a metà strada fra il disaster movie e la fantascienza, che colpisce lo spettatore innanzitutto per gli spettacolari effetti speciali. Il film, diretto da Roland Hemmerich nel 2004, anticipa temi importanti oggi al centro del dibattito internazionale, ovvero il cambiamento climatico e la necessità di tutelare il pianeta sul quale viviamo.

The Day After Tomorrow va in onda Martedì 12 Settembre in prima serata su Italia Uno. Le curiosità più interessanti le trovate di seguito.

The Day After Tomorrow-L’alba del giorno dopo: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama di The Day After Tomorrow-L’alba del giorno dopo.

L’effetto serra e l’inquinamento provocano un progressivo e pericoloso aumento della temperatura sulla Terra e ciò fa sì che i ghiacciai si sciolgano, con effetti disastrosi per l’ambiente. Lo scienziato Jake Hall lancia l’allarme, che però cade nel vuoto. Quando una terribile tempesta distrugge New York, si salvano in pochi e, tra questi, anche Sam, figlio di Jack.

Importante il cast che dà vita alla pellicola: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal e Sela Ward fra gli interpreti principali.

Le curiosità sul film

Nel 2014 Roland Hemmerich firma questa pellicola destinata a segnare una pietra miliare nella storia del cinema di fantascienza. Incredibili gli effetti speciali messi in campo: la distruzione di New York è una sequenza epica. Ecco alcune curiosità sul film: