The Crowded Room è la nuova serie tv trasmessa in esclusiva da Apple Tv+. Un progetto importante per la piattaforma streaming dell’azienda di Cupertino che vanta tra i protagonisti: il famosissimo attore e interprete Tom Holland e l’attrice Amanda Seyfried. Tutto quello che c’è da sapere: dalla trama al cast.

The Crowded Room, trama e dove vederlo

La piattaforma di Apple TV+ si è arricchita di una serie tv thriller assolutamente da non perdere. Si tratta di “The Crowded Room“, serie tv del 2023, ideata da Akiva Goldsman con protagonisti Tom Holland e Amanda Seyfried. Una notizia che ha fatto letteralmente impazzire i tantissimi fan dell’attore ed interprete famoso per il ruolo dell’Uomo Ragno nel film cult “Spiderman“. Un duplice ruolo per Holland che nella serie è protagonista principale, ma anche produttore esecutivo di un racconto avvincente che tratta il tema complesso delle malattie mentali.

La prima stagione della serie è ispirata alla biografia The Minds of Billy Milligan di Daniel Keyes e racconta la storia di Milligan, il personaggio interpretato da Tom Holland. Milligan è un uomo che viene arrestato in seguito al suo coinvolgimento in una sparatoria avvenuta a New York City nel 1979. La serie, composta da 10 episodi, ripercorre la storia di Danny tramite una serie di interrogatori condotti dalla detective Rya Goodwin (Amanda Seyfried) che portano alla luce il passato oscuro dell’uomo affetto da un disturbo di personalità multipla. Non mancheranno i colpi di scena fino ad una rivelazione che cambierà la sua vita.

The Crowded Room, il cast della serie

La serie tv “The Crowded Room” è stata creata dal premio Oscar Akiva Goldsman ed è una co-produzione di Apple Studios e New Regency. Nel cast di attori figurano: Tom Holland nel ruolo del protagonista principale Billy Milligan e Amanda Seyfried nei panni di Rya, psicologa clinica. Nel cast anche: Emmy Rossum nel ruolo di Candy, Christopher Abbott interpreta Stan, Sasha Lane nei panni di Ariana ed Emma Laird in quelli di Isabel.

Ecco il trailer di “The Crowded Room“, la serie tv disponibile su Apple TV+