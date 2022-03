I talent show hanno sostituito il varietà dai primi anni 2000 e come se non ce ne fossero abbastanza arriva un nuovo format. Si tratta di The Band a cui stanno lavorando Carlo Conti e la società televisiva Palomar. L’intrattenimento primaverile di Mamma Rai non si allontana dalla musica e dalle storie comuni sulla scia del successo di The Voice Senior. Scopriamo insieme quali artisti del panorama musicale attuale sono coinvolti e come si svolge la gara.

The Band: Carlo Conti torna su Rai 1, ecco quando

Carlo Conti torna su Rai 1 dal 22 aprile con un nuovo talent show dal titolo The Band. I protagonisti sono dei gruppi musicali alla ricerca del successo. Quattro appuntamenti in prima serata con l’obiettivo di divertire il pubblico attraverso una competizione musicale basata sulle cover di band internazionali e non.

La gara vede sfidarsi otto gruppi. In The Band, i gruppi preparano delle cover con l’aiuto di un tutor che durante la settima li aiuta nella preparazione per la riuscita della performance. Durante il programma, inoltre, vengono raccontate le storie di ogni gruppo in gara dalla formazione al percorso che hanno fatto per arrivare alla partecipazione a The Band.

The Band: chi sono i tutor e i giudici del nuovo talent show di Rai 1

Ogni tutor di The Band, in puntata, voterà le esibizioni di tutti i gruppi tranne quella effettuata dal proprio.

Ecco chi sono i tutor:

Giusy Ferreri

Irene Grandi

Dolcenera

Marco Masini

Federico Zampaglione

Francesco Sarcina

Enrico Nigiotti

Rocco Tanica

Elemento fondamentale in The Band, oltre ai tutor, è la giuria. Carlo Conti ha scelto di avere al suo fianco tre artisti competenti: Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini.

Al termine dei quattro appuntamenti di The Band su Rai 1 ci sarà un gruppo vincitore decretato dal voto mixato tra tutor e giuria. Al vincitore il titolo di Band dell’anno.