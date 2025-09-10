Aperto ieri il testamento Pippo Baudo, il conduttore ha indicato in un documento ufficiale le suo ultime volto inerenti al suo patrimonio difinendo nero su bianco chi sono gli eredi della sua fortuna. Cosa è stato deciso da Pippo Baudo nel suo testamento? Ecco di seguito le ultime volontà dell’amatissimo conduttore tv.

Testamento ed eredità di Pippo Baudo: gli eredi

Nella giornata di ieri, martedì 9 settembre 2025, a Bracciano nello studio del notaio Renato Carraffa, si è dato lettura del testamento di Pippo Baudo. A riportare le ultime volontà del conduttore, morto a 89 anni lo scorso 16 agosto, è Il Messaggero, che indica tra gli eredi anche la segretaria Dina Minna. La procedura, durata circa due ore, ha visto presenti i figli di Pippo Baudo, Tiziana e Alessandro e la segretaria Dina Milla, alla quale Baudo ha lasciato la stessa frazione di eredità andata ai figli. Assente invece l’avvocato Giorgio Assumma, amico fraterno del conduttore.

A quanto ammonta l’eredità di Pippo Baudo?

L’eredità di Pippo Baudo, grazie compensi e proprietà, ammonterebbe a circa 10 milioni di euro. Significativi i compensi per la conduzione e direzione artistica di ben 13 Festival di Sanremo, contratti televisivi e diritti d’immagine.

Per quello che riguarda il patrimonio immobiliare, nel testamento sono citati anche: un terreno a Fiano Romano, 10 terreni a Noto, sei a Siracusa e cinque case a Roma, di cui una in zona Prati e le altre quattro in Centro. Come riporta Open, il valore di mercato degli immobili si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. A Catania e in provincia, precisamente a Mascalucia, Baudo era socio di due aziende edili.

Testamento: eredità divisa tra i figli e Dina Minna

La spartizione del patrimonio di Pippo Baudo vede una grossa fetta dell’eredità divisa in parti uguali tra la segretaria Dina Minna e i figli, Tiziana e Alessandro. Alla segretaria, tra le varie, Baudo ha intestato anche due appartamenti a Roma, notizia anticipata dalla ex moglie del conduttore, Katia Ricciarelli. A quanto si apprende, Pippo Baudo pare abbia effettuato anche alcune donazioni a opere benefiche.