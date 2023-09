Uğur Güneş – l’attore che interpreta il ruolo di Yilmaz in Terra Amara – si racconta a Verissimo. L’attore turco è tornato per la seconda settimana consecutiva nel salotto di Silvia Toffanin, dopo la messa in onda su Canale 5 della puntata che ha visto la sua uscita di scena dalla soap. Uğur Güneş ha condiviso le sue impressioni a caldo con i telespettatori italiani, che hanno appena assistito alla morte di Yilmaz.

Terra Amara, la morte di Yilmaz e le reazioni di Uğur Güneş

L’attore turco ha confessato – davanti al microfono della Toffanin – di aver provato una tristezza profonda e di aver pianto leggendo il copione. Non si è trattato di una scelta improvvisata – ha continuato l’attore – ma di un copione scritto da tempo. Gli autori avevano previsto la morte di Yilmaz fin dall’inizio, per creare un colpo di scena che sconvolgesse i telespettatori. Tuttavia – ha confessato Güneş – il giorno delle riprese c’era molta tristezza tra gli attori sul set. Quando la puntata in cui si vede Yilmaz che muore è andata in onda in Turchia il pubblico è rimasto impietrito, e lo stesso è accaduto in Italia.

L’episodio che segna l’uscita definitiva di Yilmaz dalla soap è andato in onda sabato 23 settembre, e la scena della morte di Yilmaz è stata riproposta nel corso del programma della Toffanin. Davanti a quelle scene Uğur Güneş ha ammesso di aver pianto leggendo il copione e di aver provato una profonda tristezza al pensiero di dover abbandonare un ruolo che ha amato, e salutare i colleghi con i quali è rimasto in ottimi rapporti.

“È stato triste, sia quando quella scena l’ho girata sia adesso che l’ho rivista. Quel giorno eravamo tristi anche sul set. Mi ero abituato a Yilmaz e al set. Quando è morto è stato come perdere una parte di me. È stato uno dei personaggi più belli ed emotivi che abbia mai interpretato. All’inizio non sapevo come avrei recitato questa scena e quando ho letto il copione ho pianto. Ho ripensato a quando ho accettato questo progetto. Era il momento di dirgli addio. È una morte definitiva. Gli spettatori ci resteranno male ma non ci saranno ritorni”

Con queste parole l’attore ha commentato le sue emozioni nel dare l’addio definitivo a Yilmaz.

Uğur Güneş: mi sono preparato a fondo per l’ultimo atto di Yilmaz

Come si è preparato per girare la scena in cui Yilmaz muore? A questa domanda diretta di Silvia Toffanin l’attore turco ha ammesso di aver lavorato a fondo per rendere tutto estremamente reale.

“Ho studiato, ho chiesto consiglio ad amici medici su come trattenere con precisione il respiro e per quanto tempo, come dovevano essere le pupille. Volevo farla nel miglior modo possibile, volevo che fosse vero, volevo che fosse il mio grande addio. Penso di esserci riuscito, è stato un gran bel momento nella mia carriera”

L’attore prosegue rivelando che si è trattato di una morte definitiva, escludendo in futuro un ritorno di Yilmaz. Tuttavia – alla domanda su un possibile ruolo in un progetto italiano – l’attore ha risposto “perché no?”.