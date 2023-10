Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 21 al 27 ottobre 2023 ci svelano che vivremo momenti di paura per le sorti di Sevda. La donna accuserà un malore e verrà ricoverata in ospedale. Scopriamo insieme cosa accade la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 21 al 27 ottobre 2023

Sevda verrà colta da un malore al petto nelle prossime puntate di Terra Amara. La donna verrà portata subito in ospedale da Züleyha e – dopo un primo momento di panico – le sue condizioni appariranno buone.

L’ex sarta incontrerà Umit e la inviterà a cena, un gesto che finirà per mettere in forte imbarazzo il marito Demir. Una volta terminata la cena i tre riceveranno la visita di Sevda, che dimessa dall’ospedale si recherà lì. La donna non tarderà ad accorgersi che tra Umit e Demir c’è qualcosa, e intimerà alla giovane dottoressa di smettere di frequentare il figlio di Hunkar.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

Le trame della prossima settimana lasciano spazio anche a Fekeli, che si troverà a consolare Mujgan e sfogherà la sua rabbia repressa contro la famiglia Yaman. Fikret elaborerà un nuovo piano per distruggere il caseificio di Demir, ma stavolta verrà scoperto e dovrà rivelare allo zio il suo passato misterioso. Fikret sarà costretto a confessare a Fekeli che lui è il figlio illegittimo di Adnan Yaman e che è arrivato a Cukurova con il solo obiettivo di vendicarsi del fratellastro.

Dopo il suicidio di Behice in paese si parlerà solo del suo gesto e dell’omicidio di Hunkar. In questo clima sarà difficile per Mujgan rimanere a Cukurova, e la nipote di Behice mediterà di lasciare la città per fare ritorno a Istanbul. La dottoressa penserà così di sfuggire alle voci della gente sul conto della zia, ma presto scoprirà che la notizia è arrivata fino a Istanbul.

Spoiler Terra Amara al 27 ottobre, cos’altro accade?

La dottoressa potrà contare sulla vicinanza di Fekeli e Fikret, che non esiteranno a consolarla, rassicurandola sul fatto che non ha nessuna colpa per i crimini commessi da Behice.

Demir convocherà una conferenza stampa, nella quale informerà tutti che è grato alla moglie Züleyha perché, grazie a lei, è stata fatta luce sull’omicidio della madre. Umit farà un regalo allo Yaman e lui mentirà alla moglie dicendole che il dono arriva da Gazanfer.

Per scoprire qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.