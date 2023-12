Le anticipazioni italiane di Terra Amara per il 23 e 24 dicembre 2023 ci rivelano che vivremo momenti di tensione per la sorte del piccolo Adnan. Mentre Demir sembra svanito nel nulla, Züleyha si trova ad affrontare la follia di Umit. L’ex amante dello Yaman rapisce Adnan e viene affrontata da Züleyha che vuole costringerla a ridarle suo figlio. La settimana “corta” della soap, che si fermerà per il periodo natalizio a seguito del cambio palinsesto Mediaset, promette grandi emozioni. Scopriamo insieme cosa accadrà nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni puntata del 23 dicembre

Betul è intenzionata ad approfittare dell’improvvisa scomparsa di Demir per impossessarsi dell’azienda Yaman. La donna è però preoccupata in quanto non sa chi sia l’acquirente del 25% delle quote societarie vendute da Züleyha.

Nel frattempo la notizia dell’assalto a casa di Demir raggiunge Fekeli in prigione. L’uomo chiede un permesso per poter uscire e prendersi cura della sua famiglia e di quella

di Demir. Züleyha attende invano notizie dal marito, ma Demir – dopo essere stato trascinato via dagli uomini armati – sembra essere scomparso nel nulla.

Saniye e Gaffur vegliano giorno e notte Uzum, ancora in coma, e cercano di farsi forza a vicenda. I due sperano che la bambina si risvegli presto.

Terra Amara, puntata del 24 dicembre

Le preghiere di Gaffur e Sanihe vengono esaudite, ea piccola Uzum torna a casa dall’ospedale. La bambina viene accolta da tutti con gioia, ma la felicità per la sua guarigione è offuscata in parte dalla scomparsa dello Yaman.

Dov’è finito Demir? Dopo una settimana dal suo rapimento l’uomo è ancora disperso.

Züleyha – alla villa – attende speranzosa notizie del marito, ma si trova a fare i conti con un altro problema. Umit – con la complicità di Cumali – rapisce il piccolo Adnan. La Altun si incontra con l’ex amante del marito per riavere suo figlio, ma l’incontro finisce in tragedia. Züleyha spara a Umit e poi confessa ad Ali Rahmet e Fikret di averla uccisa.

Quando i tre raggiungono il luogo in cui la Altun ha lasciato Umit a terra però, non trovano né il corpo della donna, né la pistola di Züleyha. Dove sono finiti il cadavere e l’arma? Un nuovo mistero prende forma a Cukurova, e per scoprire qualcosa di più dovremmo attendere qualche giorno.

Terra Amara sospesa fino al 30 dicembre

La soap turca si congeda dai suoi telespettatori per il periodo natalizio, e tornerà con nuovi avvincenti episodi a partire da sabato 30 dicembre su Canale 5. Siete curiosi di scoprire che fine ha fatto Demir e chi ha fatto sparire il corpo di Umit e l’arma? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulla soap che ha conquistato i cuori di moltissimi fans.