Le anticipazioni italiane di Terra Amara dal 27 gennaio al 3 febbraio 2024 ci rivelano che vivremo momenti di apprensione per l’improvvisa sparizione di Adnan. Il bambino sembrerà essersi dileguato nel nulla e nessuno avrà idea di cosa gli sia successo. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 27 gennaio al 3 febbraio 2024

Nelle puntate inedite Terra Amara – in onda dal 27 gennaio al 3 febbraio – Züleyha si trova costretta a fare i conti con la misteriosa sparizione del figlio Adnan, del quale si perderanno le tracce.

Dopo il passaggio di alcuni commercianti, giunti a villa Yaman per vendere i loro prodotti, il bambino non si trova più. Sermin si distrae qualche minuto guardando la merce, e non si accorge che il piccolo è riuscito a salire nella loro carrozza. Ad attirare l’attenzione del piccolo è un altro bambino, intento a suonare il tamburo su una delle carrozze. Adnan decide di raggiungerlo e si intrufola all’interno, finendo per ripartire con i commercianti quando questi – inconsapevoli di quanto accaduto – lasciano la tenuta.

Da quel momento inizia una corsa contro il tempo per cercare di riportare il bambino a casa sano e salvo.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 3 febbraio: Züleyha disperata per la scomparsa del figlio

Subito viene dato l’allarme all’interno della villa, e Sermin è disperata perché si sente in parte responsabile della scomparsa del bambino. Anche Züleyha viene assalita dallo sconforto, non sapendo cosa possa essere successo e temendo che sia capitato qualcosa al figlio.

Con il passare del tempo tutti iniziano a pensare che Adnan possa essere stato rapito, o che gli sia capitato qualcosa di terribile. Fikret e Mehmet si recano in città per cercare di avere notizie, ma nessuno a Cukurova sembra averlo visto. Alla fine è proprio Mehmet a ritrovarlo, e scoprire che il bambino era salito per sbaglio nella carrozza, e che i commercianti lo avevano allontanato dalla tenuta inconsapevolmente.

Terra Amara, anticipazioni straniere, Züleyha riabbraccia il piccolo Adnan

La scomparsa di Adnan fa temere il peggio a Züleyha. La Altun – ancora scossa dopo il ritrovamento del corpo di Demir all’interno di un vecchio frigorifero – teme che Hakan possa aver rapito suo figlio.

Quando Mehmet riporta il bambino da sua madre, lei lo abbraccia felice e sente svanire tutti i timori provati. Züleyha non può certo sapere che – dietro l’uomo che le ha riportato suo figlio sano e salvo – si nasconde in realtà colui che aveva acceso i suoi incubi peggiori.

Gli intrighi di Betul e Sermin nelle prossime puntate Terra Amara

Ben presto a Cukurova si diffonde la voce di una relazione segreta tra Betul e Fikret. La notizia inizia a circolare rapidamente quando si viene a sapere che la polizia ha fatto irruzione in un albergo alla ricerca di una coppia scomparsa da giorni. L’artefice di questa messinscena è Betul, che attraverso il sotterfugio spera di costringere Fikret a venire allo scoperto.

Il suo piano sembra funzionare e il nipote di Fekeli le chiede di sposarlo.

Felice per la notizia, Sermin prende la palla al balzo e si affretta a organizzare una festa di fidanzamento per potersi vantare con le donne benestanti del paese della nuova condizione della figlia. A rovinare i festeggiamenti però è la notizia di un furto a villa Yaman. Alcuni ladri si sono introdotti nella proprietà e hanno ferito Gaffur.

Terra Amara spoiler, cos’altro accade?

Nel frattempo Lutfiye ha un malore dopo aver scoperto che a causare la morte di Fekeli è stato Abdulkadir. La zia di Fikret è costretta a passare una notte in ospedale per via di un attacco di ipertensione. La donna comunque non si arrende e cerca di indagare per far emergere la verità sulla morte dell’amato Alì Rahmet.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.