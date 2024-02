Le anticipazioni italiane di Terra Amara dal 2 all’8 marzo 2024 ci rivelano che Hakan sospetterà che a piazzare l’esplosivo nella sua auto sia stato Bayram. Nel frattempo Colak cercherà di prevalere su Abdulkadir in una importante gara d’appalto, ma entrambi avranno una sorpresa. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 2 all’8 marzo 2024

Nelle puntate inedite Terra Amara – in onda dal 2 all’8 marzo – assisteremo a un nuovo omicidio. Hakan sospetta che a piazzare la bomba nella sua auto sia stato Bayram, e incarica Vahap di mettersi sulle sue tracce.

Durante le sue indagini Vahap si imbatte in Bayram e Colak insieme e assiste alla loro discussione piuttosto accesa. Colak capisce che la polizia è sulle tracce di Bayram e lo uccide, ma Vahap vede tutto.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler all’8 marzo

Zuleyha contatta il Ministero per riuscire a sbloccare la situazione di Fikret e Cetin, bloccati in Libano dalla guerra civile. Ceriye ha modo di ascoltare la conversazione di Zuleyha e informa della situazione Luftiye, che cede allo sconforto.

Nel frattempo Fikret e Cetin cercano di raggiungere l’ambasciata, ma il fratellastro di Demir viene ferito. Hakan lo soccorre e lo porta in ospedale.

Terra Amara, anticipazioni straniere: la gara d’appalto

Colak intende partecipare a una gara d’appalto indetta dal Ministero della Difesa per la fornitura di agrumi all’esercito turco, e usa tutti i mezzi che ha a disposizione per aggiudicarsela.

Anche Abdulkadir è interessato all’affare, e non esita a intrufolarsi in casa di Colak approfittando della sua assenza per carpire qualche informazione. Mentre Zuleyha e Hakan si preparano a fare la loro offerta, Betul svela ad Abdulkadir la cifra che l’altro intende offrire per vincere.

L’azienda che riesce ad aggiudicarsi l’appalto è però la Adnan Yaman Holding, e la notizia fa la felicità di tutti gli abitanti di Cukurova, tranne ovviamente Colak.

Quest’ultimo accusa Betul di aver passato alcune informazioni riservate a Züleyha per permetterle di vincere la gara d’appalto.

Züleyha pentita nelle prossime puntate Terra Amara

Züleyha si pente di aver rimandato il matrimonio con Hakan e gli propone di andare insieme in crociera in Europa, e di sposarsi davanti al comandante della nave.

Hakan vorrebbe rivelarle la sua vera identità, ma continua a non trovare il momento adatto per farlo. In realtà però il suo segreto potrebbe venire a galla prima del previsto.

Terra Amara spoiler, cos’altro accade?

Tra Gaffur e Rasit continua ad esserci aria di tensione. Quest’ultimo si rifiuta prendere ordini dal nuovo capo eletto dai braccianti.

Vahap torna nella camera da letto di Züleyha per rubare alcuni oggetti personali della donna. Stavolta però viene scoperto da Fikret, che prima lo minaccia e poi lo caccia via.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.