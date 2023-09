Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 9 al 15 settembre 2023 ci svelano che Mujigan tenta di fuggire con il piccolo Kerem Ali, ma cade nel fiume. A salvare madre e figlio arriva Züleyha. Scopriamo insieme cosa accade la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 9 al 15 settembre 2023

Il discorso che Behice ha tenuto davanti a tutta la stampa – nel quale ha affermato che la Altun ha istigato la sua aggressione – ha finito per turbare Züleyha. Sevda e Demir tentano invano di farla reagire. Yilmaz scopre che Mujgan ha detto a Züleyha di essere incinta, spingendola a pensare che il figlio che porta in grembo sia suo. Yilmaz da parte sua nega, ma nel frattempo il pettegolezzo su una presunta relazione fra Mujgan e Fikret inzia a dilagare.

Mujgan confessa di aver finto una gravidanza per costringere Yilmaz a rimanere con lei, scatenando la collera di quest’ultimo e di Fekeli. Yilmaz decide di trascinare la donna davanti a Züleyha nel giardino della villa degli Yaman per costringerla ad ammettere di aver mentito davanti a tutti. Demir capisce così che l’amore tra Yilmaz e Zuleyha è ancora vivo.

I sospetti di Demir sul fatto che i sentimenti tra la moglie e Yilmaz non si siano mai affievoliti trovano conferma nella confessione della donna, che ammette di essere innamorata dell’Akkaya. Demir si mostra molto comprensivo, ma Yilmaz fa fatica a credere nella sua buona fede e convince Zuleyha a progettare la loro fuga.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

Rasit compra un anello per Fadik e lo nasconde in un vaso di fiori, ma la nonnina lo trova e – credendo che sia un regalo per lei – lo mette al dito.

Mujgan è distrutta perché Yilmaz non le permette di vedere Kerem Ali. La dottoressa decide di rivolgersi a Züleyha che – colpita dalla sofferenza di Mujgan e sapendo quanto possa soffrire una madre privata dei suoi figli – rapisce Kerem Ali e lo porta alla madre per un breve saluto. Non appena Mujgan ha il bambino tra le braccia però, tenta di fuggire. Durante la fuga i due cadono in un fiume in piena. Zuleyha riesce a salvare madre e figlio travolti dalla corrente. La scena viene osservata da Hayri, che riferisce a Demir quanto accaduto. Züleyha scopre così che il marito l’ha fatta seguire ancora una volta da uno dei suoi uomini.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 15 settembre 2023

Quando Yilmaz scopre che la vita di suo figlio è stata messa in pericolo da Mujgan la minaccia, ma Zuleyha interviene in difesa della dottoressa. Yilmaz e Fekeli decidono comunque che è meglio far tornare la dottoressa e la zia di lei alla villa, così da controllarle e impedire loro di mettere in atto altri comportamenti pericolosi prima del divorzio.

Terra Amara, cos’altro accade?

Fikret affitta una casa in segreto, e scopre che Yilmaz ha venduto le sue proprietà a Hunkar Yaman.

Alla tenuta la tensione è altissima. Saniye non è disposta ad accettare l’autorità di Sevda e si rifiuta di obbedire alla donna. Sevda ne parla con Demir che si infuria e riprende Saniye. Nel frattempo il marito di Saniye – Gaffur – riceve una lettera dal Centro per l’Impiego che lo autorizza a emigrare in Germania.

Per sapere qualcosa in più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e la domenica alle 14.50 su Canale 5.