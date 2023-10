Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 6 al 12 ottobre 2023 ci svelano che assisteremo alla decisione di Mujgan, che sceglierà di lasciare la casa di Fekeli e trasferirsi nell’abitazione ereditata da Yilmaz. Scopriamo insieme cosa accade la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 6 al 12 ottobre 2023

Mujgan è scossa e provata dopo il bacio scambiato con Fikret. La dottoressa fa una gran fatica ad accettare quanto successo, e per questo motivo decide di lasciare la casa di Fekeli, per trasferirsi nell’appartamento che ha ereditato dopo la morte di Yilmaz. La dottoressa vuole lasciarsi il passato alle spalle ed evitare di avere nuovi contatti con Fikret. In quella casa vivono Gulten e Cetin, che vengono così sfrattati. I due sono costretti a trovare una nuova abitazione in cui andare a vivere.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

Umit continua a farsi avanti con Demir. La nuova dottoressa ha messo gli occhi sullo Yaman e non intende mollare la presa. Ormai convinta di essersi infatuata del ricco imprenditore cerca in ogni modo di attirare la sua attenzione e conquistarlo.

Lo Yaman finirà per cadere nella “trappola” architettata dall’astuta Umit oppure saprà resisterle e rimanere così fedele a Züleyha? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 12 ottobre 2023

Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi, nelle prossime puntate inedite Terra Amara c’è spazio anche per una sorpresa che Züleyha organizza per Demir. La giovane donna – dopo aver ereditato la gestione di villa Yaman da Hunkar – decide di organizzare una raccolta fondiin favore della suocera morta.

Con un evento speciale a Cukurova, Züleyha raccoglie dei fondi, che vengono destinati alle persone bisognose che vivono in città. L’iniziativa è ampiamente sostenuta anche da Demir, orgoglioso di poter così omaggiare la memoria della sua amata mamma.

Per scoprire qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.