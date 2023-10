Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 14 al 20 ottobre 2023 ci svelano che assisteremo alla morte di Behice. Fikret e Mujgan usciranno allo scoperto e sembreranno pronti a vivere la loro relazione alla luce del sole, ma Fekeli vorrà vederci chiaro. Scopriamo insieme cosa accade la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 14 al 20 ottobre 2023

L’inchiesta sulla morte di Hunkar andrà avanti, e ben presto Behice si troverà a dover fare i conti con la giustizia. Züleyha assumerà un investigatore privato, incaricato di tenere sott’occhio Behice per scoprire la verità sulla donna che tutti ritengono responsabile per la morte di Hunkar. La verità non tarderà a venire a galla: a uccidere la mamma di Demir è stata proprio la zia di Mujgan.

A distanza di mesi da quell’omicidio, la perfida Behice si troverà così a essere smascherata, e gran parte del merito andrà a Züleyha, che sarà la prima a non volersi arrendere, determinata a fare luce sulla morte della donna che – per lei – è stata come una seconda madre.

La zia di Mujgan però – pur di non finire tra le mani dello Yaman che intende ammazzarla – deciderà di togliersi la vita. Behice – in piedi sull’orlo di un precipizio – confesserà di aver ucciso Hunkar e poi si getterà nel vuoto.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

Ma i colpi di scena non finiranno qui, e nella settimana dal 14 al 20 ottobre assisteremo anche al momento in cui Fekeli verrà a conoscenza della relazione tra Fikret e Mujgan. Se in un primo momento Ali Rahmet sembrerà rimanere spiazzato, poi si renderà conto che la donna ha tutto il diritto di voltare pagina dopo la morte di Yilmaz.

Tuttavia vorrà vederci chiaro sulle intenzioni di Fikret nei confronti dell’ex compagna di Yilmaz, e accertarsi che il ragazzo voglia intraprendere una relazione seria con la dottoressa. Metterà così alle strette l’uomo e gli chiederà di comportarsi in maniera seria con la madre del piccolo Kerem Ali.

Per scoprire qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.