Le anticipazioni italiane di Terra Amara sui due nuovi episodi inediti in onda oggi, domenica 7 aprile a partire dalle 14.25 su Canale 5 ci rivelano che assisteremo alla delusione di Betül, che dopo aver sposato Haşmet Çolak si ritroverà a vivere una vita da signora completamente diversa da quella che aveva sognato. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni episodi del 7 aprile: Betül reclusa in casa

La soap turca di Canale 5 torna all’appuntamento pomeridiano domenicale con i suoi fans oggi, 7 aprile. Nei due episodi che prenderanno il via alle 14.25 e ci terranno compagnia fino alle 16.30 circa assisteremo alla più grande delusione di Betül.

La figlia di Sermin – che sposando Çolak aveva immaginato una vita da “signora di Cukurova” – vedrà il suo sogno trasformarsi in un incubo. Subito dopo le nozze infatti la donna verrà letteralmente reclusa in casa dal marito, che le impedirà di uscire e avere qualsiasi forma di contatto con l’esterno.

Colak punirà così la moglie, dopo aver scoperto che lei aveva progettato di ucciderlo subito dopo le nozze.

Terra Amara, cosa accade nelle puntate di oggi, domenica 7 aprile?

Sermin sarà molto preoccupata per la figlia, che non vedrà da giorni. Per questo deciderà di rivolgersi alla polizia, ma il commissario le risponderà che non ha sufficienti prove per poter aprire un’indagine e sporgere denuncia di scomparsa.

Che fine ha fatto Betül? Sermin non saprà darsi pace all’idea che la figlia possa trovarsi in pericolo, e cercherà da sola di indagare per scoprire cosa le sia accaduto. La donna penserà che Haşmet Çolak abbia ucciso Betül e occultato il cadavere, e renderà partecipi i giornalisti dei suoi sospetti.

La notizia finirà così sulle prime pagine dei giornali di Cukurova, scatenando l’ira di Çolak.

Haşmet Çolak minaccerà la suocera, e Sermin non potrà fare altro che rifugiarsi da Züleyha alla quale chiederà aiuto per scoprire cosa sia accaduto a sua figlia. La vedova di Demir Yaman accetterà di aiutarla. Dopo aver scoperto che Çolak ha rinchiuso Betül all’interno della villa, si presenterà con i suoi uomini e riuscirà a liberarla.

Trame Terra Amara, spoiler al 7 aprile

Fikret riuscirà a superare l’intervento chirurgico e verrà dichiarato fuori pericolo. Anche le condizioni di salute di Abdulkadir miglioreranno notevolmente, e il fratello di Colak verrà dimesso dall’ospedale.

Una volta uscito si riappacificherà con il fratello e gli chiederà di fargli da spia. Vorrà che Vahap torni a lavorare per Colak fingendosi un suo alleato, così da poter conoscere in anticipo tutte le sue mosse.

Per sapere qualcosa di più dovremo attendere qualche giorno. Terra Amara – salvo variazioni nel palinsesto Mediaset – tornerà a tenerci compagnia venerdì 12 aprile nel prime time di Canale 5. Continuate a seguirci per scoprire insieme a noi cosa accadrà.