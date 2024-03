I fans di Terra Amara troveranno quest’anno un regalo inaspettato nell’uovo di Pasqua. La soap turca infatti si presenta al consueto appuntamento domenica 31 marzo e “raddoppia” con nuovi episodi inediti che andranno in onda lunedì 1° aprile – giorno di Pasquetta – nel prime time di Canale 5.

Quando va in onda Terra Amara nel weekend di Pasqua?

La programmazione Mediaset delle ultime settimane ha ridotto notevolmente il numero di episodi della soap turca messi in onda settimanalmente. Da quando ha lasciato l’appuntamento in daytime alla novità Endless Love, i fans della dizi turca Terra Amara possono ritrovare i loro beniamini nel palinsesto domenicale di Canale 5. A partire dal 17 marzo – con il “trasloco” di Amici di Maria De Filippi nella prima serata del sabato – le vicende degli Yaman sono tornate a occupare la domenica pomeriggio con due episodi inediti che prendono il via alle 14.30 circa.

Oltre all’appuntamento della domenica pomeriggio quando va in onda Terra Amara? Con la puntata trasmessa lo scorso 22 marzo si è concluso l’esperimento del venerdì sera e nella prima serata del 29 marzo ha preso il via la fiction Se potessi dirti addio con Gabriel Garko e Anna Safroncik. La soap turca con Züleyha & C. torna a essere trasmessa – salvo ulteriori variazioni di palinsesto – nella prima serata del giovedì, riprendendo la collocazione dei mesi passati.

Terra Amara, doppio appuntamento nel weekend di Pasqua

La programmazione Mediaset di Pasqua prevede un doppio appuntamento con la soap turca Terra Amara per domenica 31 marzo, con le vicende di Cukurova che ci terranno compagnia dalle 14.45 alle 16.30 circa con due episodi inediti.

L’appuntamento successivo con la soap turca è previsto per Pasquetta. Il 1° aprile – Lunedì dell’Angelo – Mediaset trasmetterà due nuovi episodi inediti di Terra Amara in prime time a partire dalle 21.30 circa.

Oltre alle puntate di Pasqua e Pasquetta, Terra Amara tornerà a tenerci compagnia anche giovedì 4 aprile, con due puntate nel serale di Canale 5. Gli appuntamenti del giovedì sera e della domenica pomeriggio – salvo ulteriori variazioni di palinsesto – dovrebbero essere mantenuti anche in futuro, e mentre la soap turca si avvia verso il gran finale di sempre promettono di regalarci ancora molte emozioni.

Per conoscere ulteriori sviluppi e rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Terra Amara continuate a seguirci.