La programmazione Mediaset per oggi – domenica 31 dicembre – conferma la messa in onda della soap turca Terra Amara nel daytime pomeridiano di Canale 5. Come già accaduto la vigilia di Natale, la soap abbandona l’appuntamento serale della domenica per spostarsi in prime time. Le vicende di Züleyha e Demir Yaman in programma dalle 14.46 alle 16.30 circa in prima visione su Canale 5.

Cambio programmazione Terra Amara, puntata speciale San Silvestro su Canale 5

Il cambio palinsesto Mediaset di San Silvestro “cancella” l’appuntamento serale della domenica con la soap turca. La serata di Canale 5 vedrà infatti una programmazione speciale che ci accompagnerà verso il 2024. Dopo il consueto Messaggio del Presidente della Repubblica – trasmesso a reti unificate dalle 20.29 alle 20.53 – sulla rete ammiraglia Mediaset inizierà “Capodanno in Musica” che ci terrà compagnia fino alle 2.00 del 1° gennaio 2024.

L’appuntamento con Terra Amara tuttavia non andrà “perso” e i vertici Mediaset hanno infatti scelto di recuperarlo nel daytime pomeridiano.

Terra Amara oggi al posto di Amici 23

Grazie alla “pausa” del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi Amici 23, anche questa domenica ci sarà spazio per le vicende di Züleyha e Demir Yaman.

A partire dalle 14.46 la soap turca Terra Amara andrà in onda con due puntate inedite, che ci terranno compagnia fino alle 16.30 circa, quando il timone passerà a Silvia Toffanin con Verissimo.

La decisione riprende quanto già accaduto la scorsa settimana, quando il maxi episodio Terra Amara è andato in onda nel daytime pomeridiano per la vigilia di Natale. Un regalo inaspettato e decisamente gradito per i tantissimi fans Terra Amara, che potranno così trovare ad attenderli i loro beniamini anche nell’ultimo giorno dell’anno.

Terra Amara ultima puntata del 2023, cosa vedremo?

Con l’episodio in onda la vigilia di Natale siamo entrati ufficialmente nell’ultima stagione Terra Amara. La soap – che si avvia verso il gran finale – non ci risparmierà nuovi colpi di scena.

Nell’ultima puntata Terra Amara 2023 assisteremo a una sconvolgente scoperta di Züleyha. La Altun scoprirà infatti che è stato Mehmet Kara a comprare le sue quote dell’azienda. Chi sarà questo personaggio misterioso? Züleyha ignorerà quale sia il suo volto, e quando l’uomo si presenterà a lei in ufficio non potrà sapere che – sotto le mentite spoglie di Kara – si celerà in realtà Hakan Gumusoglu. Nel frattempo Saniye e Gaffur porteranno Uzum al cimitero di Malatya, dove sarà sepolto il vero padre della bambina.

Terra Amara programmazione inizio 2024

Dopo l’appuntamento straordinario di oggi Terra Amara si congeda nuovamente dai suoi fans. Nella prima settimana del 2024 infatti, Mediaset ha deciso di rinunciare alla messa in onda delle puntate della soap turca nella fascia pomeridiana. Al suo posto torneranno a farci compagnia i maxi episodi La Promessa.

La prima puntata 2024 Terra Amara andrà in onda sabato 6 gennaio – giorno dell’Epifania – a partire dalle 14.54 su Canale 5. Da domenica 7 gennaio torneremo alla programmazione consueta, con l’appuntamento quotidiano nel daytime e quello domenicale nella fascia serale.