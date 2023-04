Lunedì 10 Aprile Terra Amara non va in onda. La soap, che ha raggiunto ascolti inizialmente insperati, si prenderà infatti una pausa per il giorno di Pasquetta. Del resto, per chi la segue potrebbe addirittura essere di sollievo saperlo in quanto, tempo permettendo, la maggior parte delle persone sarà impegnata nella tradizionale gita fuori porta. Ecco perché Canale 5 ha completamente cambiato il palinsesto: di seguito vi diciamo tutto quello che c’è da sapere in proposito.

Terra Amara non va in onda il 10 Aprile: perché? quando torna?

Come anticipato, la soap turca Terra Amara, che pure verrà regolarmente trasmessa il giorno di Pasqua, non andrà però in onda a Pasquetta. Sarà uno stop brevissimo in realtà, perché tornerà già il giorno seguente, l’11 Aprile, al solito orario.

I fedelissimi quindi, possono stare tranquilli e concedersi una giornata di puro relax e divertimento fuori casa senza timore di perdere una puntata della propria serie preferita. Chi rimane a casa tuttavia, avrà comunque la possibilità di vedere programmi interessanti in tv: vi diciamo quali sono.

Il pomeriggio di Pasquetta su Canale 5

Canale 5 ha completamente rivoluzionato il palinsesto pomeridiano per il giorno di Pasquetta, Lunedì 10 Aprile. Terra Amara non è pertanto la sola trasmissione sospesa.

Ecco i programmi che, se lo desiderate, potrete vedere sulla principale rete Mediaset:

Beautiful alle 13.42 com sempre

alle 13.42 com sempre Adeline, film in prima tv (al posto di Terra Amara)

film in (al posto di Terra Amara) Amici 22 , il talent di Maria De Filippi (sospeso invece Uomini e Donne)

, il talent di (sospeso invece Uomini e Donne) Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato (al posto di Un altro domani e Pomeriggio 5).

Come potete vedere, Canale 5 non abbandona chi resta a casa ed offre un ventaglio di proposte di tutto rispetto. Terra Amara sarà di nuovo in onda a partire dall’11 Aprile tutti i giorni come di consueto. Una soap che ha superato il 23% di share, del resto, lo merita pienamente.