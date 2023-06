I tantissimi fans di Terra Amara che oggi – lunedì 12 giugno – si collegheranno come di consueto alle reti Mediaset per seguire le vicende di Züleyha, Yilmaz, Demir e Mujigan, non troveranno ad attenderli i loro beniamini. Terra Amara oggi non va in onda. Continua a leggere e scopri quando tornerà sul piccolo schermo.

Terra Amara, stop del 12 giugno

La notizia della morte di Silvio Berlusconi – avvenuta stamani 12 giugno intorno alle 9.30 – ha indotto Mediaset a un cambio di programmazione per lasciare spazio a un lungo memorial sulla vita del Cavaliere. Lo Speciale TG5 è iniziato nel momento finale della diretta di Mattino Cinque News e proseguirà fino alle 18.25, per poi fare una breve pausa e riprendere dalle 20.00 a mezzanotte.

Il tributo al Cavaliere verrà trasmesso in simulcult su Rete4 e Tgcom24, così da assicurare a una platea più ampia possibile l’opportunità di partecipare a questo evento significativo. Per l’occasione non vi saranno interruzioni pubblicitarie a interrompere la programmazione, permettendo ai telespettatori di seguire meglio la narrazione per l’intera durata dello speciale. Tutte le vicende che hanno interessato il fondatore del Biscione, dalla sua nascita a Milano nel 1936 alla carriera nell’immobiliare e nel mondo sportivo, per giungere al lancio di Mediaset e alla sua ascesa nel mondo della politica italiana saranno al centro del lungo memoriale dedicato alla vita di Silvio Berlusconi.

Per questo motivo la consueta programmazione di Terra Amara, come di tutti gli altri appuntamenti del daytime pomeridiano di Canale 5, subirà uno stop.

Terra Amara, quando torna in TV?

Per sapere quale sarà l’epilogo delle ultime vicende che hanno visto coinvolti Yilmaz, Demir, Züleyha e Mujigan dovremmo pazientare fino a domani – martedì 13 giugno – quando Terra Amara tornerà a farci compagnia con la consueta programmazione pomeridiana di Canale 5.

Dopo lo “stop” dovuto allo Speciale Morte Silvio Berlusconi, la soap turca tornerà sui nostri teleschermi per svelarci se Behice riuscirà a tenere nascosta a Mujigan la notizia dell’arresto di Yilmaz, e cosa accadrà all’Akkaya e allo Yaman, arrestati durante il processo contro Züleyha.