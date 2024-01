I tantissimi fans di Terra Amara che oggi – lunedì 1° gennaio 2024 – si collegheranno a Canale 5 alle 14.10 per seguire la soap turca resteranno delusi. Dopo le puntate lunghe del fine settimana infatti, Terra Amara si ferma a Capodanno. Continuate a leggere per scoprire i motivi del cambio di programmazione di Canale 5.

Terra Amara, i motivi dello “stop” del 1° Gennaio

Il cambio programmazione Mediaset per le festività ha comportato la momentanea sospensione delle puntate di Terra Amara nel daytime dal lunedì al venerdì, mentre sono rimasti confermati gli appuntamenti del fine settimana, con lo “spostamento” della soap nel pomeriggio domenicale di Canale 5. Di conseguenza – dopo la messa in onda di due episodi quotidiani il sabato e la domenica – la telenovela turca si ferma durante la settimana per lasciare spazio a un’altra soap di successo: La Promessa.

Per la giornata di Capodanno tuttavia, il palinsesto Mediaset ha subito un’ulteriore modifica, che vedrà anche la soap spagnola in pausa. I motivi sono legati al desiderio di consentire ai tantissimi fans delle vicende di Jana di godersi la festività con i familiari senza perdere nessun episodio inedito della soap.

Il palinsesto di oggi – lunedì 1° gennaio – vede l’appuntamento con Beautiful dalle 13.43 alle 14.25. Dopo le vicende dei Forrester prenderà il via “Io canto generation” che ci terrà compagnia fino alle 18.43 circa, quando il timone tornerà a Gerry Scotti con il suo “Caduta Libera Strenne”.

Quando tornerà in TV Terra Amara?

La programmazione speciale Mediaset proseguirà per tutta la settimana. Dal 2 al 5 gennaio dopo Beautiful sarà trasmessa una maxi puntata La Promessa. Per ritrovare le vicende di Züleyha dovremmo attendere sabato 6 gennaio, quando Terra Amara tornerà con due episodi in onda dalle 14.56 alle 16.30 circa.

A partire dal giorno dell’Epifania il palinsesto Mediaset tornerà a proporre gli appuntamenti consueti con la soap opera turca. Domenica 7 gennaio potremmo seguire le vicende degli Yaman con ben tre episodi nell’appuntamento serale festivo, e da lunedì 8 riprenderà il suo posto nel daytime della rete ammiraglia Mediaset.

Per conoscere ulteriori dettagli e rimanere sempre aggiornati sulla vostra soap preferita continuate a seguirci.