Doppio stop per la soap turca Terra Amara, che dopo aver “saltato” l’appuntamento di ieri neppure oggi si presenterà all’appello. I tantissimi fans che ogni giorno nel daytime pomeridiano seguono le vicende di Züleyha e Yilmaz non troveranno ad attenderli i loro beniamini. Terra Amara oggi non va in onda: lo sconvolgimento nel palinsesto Mediaset in occasione del ponte del 25 aprile ha previsto la cancellazione della soap e di Uomini e Donne. Ma quando torneranno i protagonisti di Cukurova? Cosa ci sarà al suo posto? Continua a leggere e scopri di più.

Terra Amara 25 aprile non va in onda, i motivi

In occasione del lungo ponte festivo i vertici Mediaset hanno deciso di fermare la programmazione Terra Amara, che dopo aver saltato l’appuntamento di ieri – lunedì 24 aprile – anche oggi non andrà in onda.

Come già accaduto per il lunedì di Pasquetta i tantissimi fans di Züleyha, Yilmaz, Demir e Mujigan che ogni giorno alle 14.10 si collegano a Canale 5 per seguire – subito dopo Beautiful – le vicende dei loro beniamini, non troveranno ad attenderli gli abitanti di Cukurova.

La programmazione della rete ammiraglia Mediaset ha infatti “messo in pausa” sia la soap turca che Uomini & Donne.

Ma cosa ci sarà al posto di Terra Amara oggi? Se con questa decisione i vertici Mediaset hanno voluto agevolare coloro che hanno deciso di approfittare del lungo ponte del 25 aprile per fare una vacanza – garantendo loro di non perdere neppure una puntata di Terra Amara – dall’altro hanno anche pensato a chi resterà a casa.

Collegandosi a Canale 5 alle 14.10 infatti, i telespettatori troveranno ad attenderli il film romantico Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley. La pellicola – diretta da Marco Serafini – racconta la storia di una guardia del corpo incaricata di proteggere una giovane ragazza da un fantasma. La giovane donna è interpretata dalla bellissima Patricia Meeden, mentre a dare il volto alla guardia del corpo è l’attore Martin Gruber. La storia del “fantasma” è in realtà un tentativo della donna di sfuggire a un matrimonio combinato, e la verità verrà presto a galla. Il bodyguard appoggia la ribellione della giovane e tra i due.

Non vi riveliamo altro per non togliervi la sorpresa finale di questo bellissimo film, che oggi occuperà lo spazio solitamente destinato a Terra Amara e al dating show di Maria De Filippi. Possiamo però anticiparvi che la storia di “Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley” saprà conquistare tutti gli appassionati del genere sentimentale.

Terra Amara, quando torna?

Quando torna in onda Terra Amara? I fans della soap turca che sta facendo registrare ottimi indici d’ascolto potranno stare tranquilli: i loro beniamini torneranno regolarmente sui teleschermi già domani, mercoledì 26 aprile.

La puntata di domani promette di tenerci davvero con il fiato sospeso: Mujigan e Züleyha si troveranno a partorire insieme, e mentre la moglie di Demir darà alla luce una bimba, per la dottoressa il parto prematuro si presenterà difficile. Il bambino di Mujigan e Yilmaz rischierà di morire e il dolore dei genitori sarà immenso.

Curiosi di sapere cos’altro accadrà nella soap turca che – dopo il doppio stop di ieri e oggi – è pronta a farci compagnia ogni giorno? Continuate a seguirci per scoprire in anteprima tutte le news che arrivano dalla Turchia.