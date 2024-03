Terra Amara si sta avviando verso il gran finale, ma prima di scrivere definitivamente la parola “fine” ci regalerà ancora molte emozioni. Al centro dei riflettori nei prossimi episodi ci sarà la rivalità tra Çolak e Hakan. Durante il diverbio che avverrà nel centro di Çukurova voleranno parole pesanti, che non esiteranno a scatenare ulteriori vendette. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Terra Amara: Çolak minaccia Hakan

Nel centro di Çukurova ci sarà uno scontro tra Hakan e Çolak. Quest’ultimo – come al solito – farà lo sbruffone e si dirà pronto a tutto pur di farlo fuori dalla città. Hasmet Çolak non esiterà a definire l’altro uno “straniero”, visto che arriva da Isparta.

Poi continuerà affermando che – dopo aver fatto fuori lui – toccherà a Fikret, “colpevole” di avere sangue Yaman nelle vene. Alla fine Çolak intenderà fare fuori Züleyha, mettendo così fine alla sua convinzione di essere la signora di Çukurova. Minacce pesanti alle quali Hakan non ribatterà. L’uomo lascerà sfogare il suo nemico, e se ne andrà come se niente fosse successo. Sarà davvero finita qui?

Terra Amara, anticipazioni Turchia: la vendetta di Hakan

Se apparentemente Hakan ha evitato di reagire alle minacce di Çolak, in realtà avrà già un piano in mente. L’uomo di recherà da Abdülkadir e progetterà insieme a lui la sua vendetta contro Çolak. Ciò che i due hanno in mente farà pentire Hasmet di aver detto che diventerà il padrone di Çukurova.

L’autobus della linea di Çolak va a fuoco nelle prossime puntate Terra Amara

Çolak è molto ricco e possiede diversi terreni e a un ristorante, ma anche una linea di autobus: la Çolak Ağa Seyahat. Proprio su quest’ultima si concentrerà l’attenzione di Hakan e Abdülkadir.

I due intercetteranno un autobus di Çolak diretto ad Ankara. Quando il mezzo verrà fermato passeggeri temeranno per la loro incolumità. Le loro paure tuttavia si riveleranno assolutamente infondate, visto che Abdülkadir farà loro una proposta interessante: non solo potranno continuare il viaggio su un autobus più moderno, ma avranno anche il rimborso del biglietto acquistato. Tutti i passeggeri lasceranno l’autobus di Çolak in fretta.

A quel punto Abdülkadir, Hakan e i loro uomini potranno iniziare la loro vendetta. Dopo aver gettato sul mezzo della benzina appiccheranno il fuoco.