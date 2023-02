Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che presto trionferà l’amore tra Yilmaz e Züleyha. La bella Altun, dopo aver ottenuto il divorzio da Demir, potrà vivere finalmente la sua storia d’amore con Yilmaz. Ma il loro sogno si trasformerà presto in un dramma. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Züleyha divorzia da Demir

Züleyha non ha mai smesso di amare Yilmaz, e questo Demir lo sa bene. I vari tentativi di fuga, i continui ricatti e le rivendicazioni, hanno permesso allo Yaman di tenere vicino a se la bella Altun, ma a quale prezzo? Il dolore per quel sogno represso è dipinto sul volto di Züleyha, ed è forse proprio quello che spinge Demir a concederle il divorzio.

Lo Yaman accetta così di separarsi dalla moglie, a patto che quest’ultima rinunci a portare con se la piccola Leyla. Züleyha potrà così vivere il suo sogno d’amore con Yilmaz e Adnan, figlio dell’Akkaya, mentre dovrà rinunciare per sempre alla sua secondogenita avuta dal matrimonio con Demir. Un prezzo altissimo che tuttavia Züleyha sarà disposta ad accettare. Yaman saluterà il piccolo Adnan con le lacrime agli occhi, mentre Yilmaz dirà addio a Mujigan e al figlio Kerem Ali.

Spoiler Turchia Terra Amara, triste epilogo per la favola d’amore

Sembra così che inizi un nuovo capitolo per la coppia. Yilmaz e Züleyha partiranno diretti alla spiaggia, e l’Akkaya mostrerà alla Adnun la casa nella quale andranno a vivere insieme.

La loro favola d’amore però non durerà molto. Yilmaz rimarrà coinvolto in un drammatico incidente stradale che non gli darà scampo.

Terra Amara puntate turche, la morte di Yilmaz riavvicina Züleyha a Demir

Le condizioni di Yilmaz appariranno subito gravissime e, dopo la corsa in ospedale, i medici non potranno fare altro che accertare la sua morte. Sarà un colpo durissimo per Züleyha, che in pochi minuti vedrà stravolta la sua vita e si ritroverà a dover seppellire per sempre quel sogno d’amore che – dopo una lunghissima attesa – sembrava finalmente accendersi all’orizzonte.

Züleyha – distrutta dal dolore – troverà al suo fianco l’ex marito Demir che non solo le offrirà una spalla su cui poter contare ma si prenderà cura di lei senza aspettarsi niente in cambio. Demir si è ormai rassegnato all’idea che la ex moglie non provi per lui un sentimento forte e le offrirà di tornare a villa Yaman, accettando il fatto che possano essere solo amici.

Per sapere cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.