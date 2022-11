La soap turca Terra Amara sta per tornare in TV, e gli episodi inediti che ci attendono promettono di tenerci con il fiato sospeso. Le anticipazioni che giungono dagli spoiler turchi ci svelano puntate ricche di colpi di scena, come quello che vede il piccolo Adnan ferirsi con una pistola lasciata inavvertitamente incustodita da Yilmaz e Demir. L’ennesimo scontro tra i due rischia così di avere un epilogo tragico. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Demir e Yilmaz, è di nuovo scontro

Tra l’Akkaya e lo Yaman sembra esserci una lotta senza fine, e ancora una volta i due finiscono per lottare furiosamente. Non è certo la prima volta che Yilmaz e Demir arrivano alle mani, utilizzando anche le armi e rischiando di far pagare ad altri un “prezzo” altissimo per la loro guerra personale. Già in passato infatti abbiamo visto Gulten rimanere ferita da un colpo di pistola sparato da Yaman.

Stavolta però ad avere la peggio potrebbe essere il piccolo Adnan, che riesce a impossessarsi della pistola lasciata inavvertitamente incustodita dai due e a premere il grilletto.

Anticipazioni turche Terra Amara, Adnan si spara

Il bambino scambia la pistola per un giocattolo e – dopo averla presa in mano – inizia a maneggiarla fino a quando preme il grilletto. Il colpo lo raggiunge ferendolo gravemente.

Adnan rischia di morire e Züleyha – dopo aver appreso quanto accaduto a suo figlio – è disperata. L’ennesimo scontro tra Yilmaz e Demir rischia ancora una volta di avere conseguenze tragiche, e dopo il rischio corso dalla sorella di Gaffur, potrebbe ora essere Adnan a farne le spese.

Terra Amara puntate turche: la paura di Züleyha

Fortunatamente anche il figlio di Züleyha riesce a salvarsi, ma la Altun capisce che è necessario prendere una decisione per evitare futuri epiloghi, che potrebbero non essere così “fortunati”.

La donna sa bene che il motivo della disputa è il sentimento che i due uomini provano per lei, e sarà pronta a prendere una decisione per evitare tragedie future. Per sapere di cosa si tratta dovremmo attendere ancora qualche giorno.

Le nostre anticipazioni turche 2° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati, in attesa di ritrovare i nostri beniamini che presto torneranno a farci compagnia sulla rete ammiraglia Mediaset.