Le nuove anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che presto vedremo Züleyha nei guai. La donna non riuscirà a trattenere un segreto e questo la metterà in una situazione pericolosa con Demir. Ma cosa accadrà nella soap turca e cosa ci attende nelle prossime puntate presto in onda su Canale 5? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara, Züleyha confessa a Demir che Adnan non è suo figlio

Nelle ultime puntate Terra Amara andate in onda in Italia abbiamo visto che l’ex sarta è determinata a far funzionare il suo matrimonio con Demir, facendo di tutto per dimenticare Yilmaz. Le cose però si preparano a prendere tutt’altra piega e, grazie alle news che ci arrivano dagli spoiler turchi, possiamo anticiparvi che il matrimonio giungerà ben presto al capolinea.

Proprio così, la bella Altun non riuscirà a trattenere a lungo la verità sul piccolo Adnan e, durante un litigio con il marito, gli sbatterà in faccia la verità: non è lui il padre del bambino!

Il litigio scoppierà quando i due, rincasando da una cena tenutasi al Circolo di Adana, si troveranno faccia a faccia con l’Akkaya e scopriranno anche che il giovane è in procinto di convolare a nozze con Mujigan. Züleyha non riuscirà a nascondere la sua rabbia e la gelosia alla notizia che il suo amato sta per sposare un’altra donna, e l’insofferenza della Altun non sfuggirà all’occhio attento del marito.

Terra Amara, puntate turche: lo sconcerto di Demir

Inevitabilmente lo Yaman vorrà sapere il motivo per cui – nonostante cerchi di renderla felice – la giovane sarta continui a pensare a Yilmaz. Sarà in quel frangente che lei griderà la verità al signore di Cukurova. In un primo momento Demir non le crederà, e si accanirà contro la moglie gridandole che se ciò fosse vero lui sarebbe pronto a scavare quattro fosse: una per il bambino, una per lei, una per Yilmaz e l’ultima per sé stesso.

Davanti alle parole del marito, Züleyha deciderà di fare un passo indietro, e temendo per l’incolumità del bambino e dell’amato deciderà di fingere di aver mentito. Ma Demir si lascerà davvero convincere che era tutta una menzogna? O ripenserà piuttosto alle parole della moglie?

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, rimanere sempre aggiornati sulle news che arrivano dalla Turchia, e prepararvi al ritorno Terra Amara continuate a seguirci. Vi siete persi qualche puntata? Gli episodi della soap opera turca sono disponibili gratis in streaming.