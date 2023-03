Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che presto avremo modo di trattenere il fiato per la sorte di Demir. Lo Yaman finirà infatti sull’orlo di un burrone con la sua auto, rischiando di morire. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: l’auto di Demir in bilico su un dirupo

Demir Yaman rischierà di finire in un dirupo nelle prossime puntate in onda nelle prossime settimane. Tutto accadrà quando il ricco imprenditore perderà il controllo della sua auto, che finirà così in bilico su un burrone. A salvarlo saranno un gruppo di operai, che legheranno l’auto con delle funi e la tireranno fuori dal dirupo. L’episodio fortunatamente avrà un esito positivo e – a parte molta paura – l’imprenditore non riporterà alcun danno.

Tutto questo però avrà delle conseguenze sullo stato emotivo di Demir e lo porterà a rivedere alcune sue decisioni prese in passato.

Spoiler Turchia Terra Amara, Demir ripenserà ai consigli di Hunkar

Hunkar sarà preoccupata all’idea che il patrimonio degli Yaman possa essere rivendicato da Yilmaz dopo aver ricevuto la visita di Behice che – con una velata insinuazione – mostrerà alla donna di conoscere la verità sulla paternità di Adnan. Questo spingerà la madre di Demir a fare pressioni sul figlio affinché estrometta il bambino dall’eredità.

Behice infatti – saputo da Mujigan che il piccolo Adnan è in realtà figlio di Züleyha e Yilmaz – correrà a far visita agli Yaman e insinuerà che il bambino ha lo stesso sguardo dell’Akkaya. Un’osservazione che non passerà certo inosservata alla matrona, che inizierà a temere che verità possa venire a galla.

Demir inizialmente si mostrerà contrario a fare quanto consigliato da Hunkar, ma il pericolo appena passato lo spingerà a rivedere le sue decisioni. Cosa sarebbe accaduto se i manovali non fossero arrivati in tempo? In quei pochi minuti sospesi nel vuoto Demir avrà davvero temuto di morire!

Terra Amara puntate turche, Züleyha all’oscuro della decisione di Demir

L’imprenditore avvertirà così il desiderio di tutelare la sua unica figlia biologica e salvaguardare il patrimonio degli Yaman. Questo lo porterà a prendere la decisione di rivedere l’asse ereditario e intestare tutto alla piccola Leyla, riservando ad Adnan solo cose di poco valore.

Züleyha – che al momento della nascita di Leyla aveva espresso il timore che il marito potesse fare distinzioni tra i due figli – verrà tenuta all’oscuro della decisione presa da Demir e continuerà a pensare che per l’imprenditore Adnan e Leyla saranno sullo stesso piano. Cosa accadrà quando invece verrà a sapere che non è così e che il marito avrà finito per cedere ai consigli di Hunkar?

Per conoscere gli esiti di questa vicenda e cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.