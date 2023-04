Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che alla guerra tra gli eterni “rivali” Yilmaz e Demir si aggiunge quella delle rispettive consorti. Züleyha infatti – dopo essersi risvegliata dal coma – non esita a giurare vendetta contro Mujigan. Ma cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Züleyha si sveglia dal coma

La Altun si risveglia dal coma in ospedale – dopo essere stata ferita al cuore da Mujigan – e giura vendetta. Mentre tutti pensano che la moglie di Demir abbia tentato il suicidio lei ricorda bene come sono andate le cose. Nel momento in cui Züleyha riapre gli occhi trova al suo fianco il marito.

Demir – che come molti ha pensato che Züleyha abbia tentato di togliersi la vita – appare visibilmente scosso e in preda a una forte emozione. Lo Yaman le chiede il motivo per cui abbia fatto una cosa del genere, sentendosi in colpa per il tentato suicidio di Züleyha.

La donna però ricorda bene il suo incontro – o per meglio dire scontro – con Mujigan nel bosco, e mentre Demir si lascia andare alla tensione accumulata nel terrore di perdere per sempre sua moglie, Züleyha giura vendetta contro Mujigan.

Spoiler Turchia Terra Amara, Mujigan nel mirino di Züleyha

Dopo aver parlato con Demir, Züleyha si trova faccia a faccia con Mujigan. Il clima tra la moglie dello Yaman e la dottoressa è decisamente teso, e lo scambio di battute tra le due donne si fa molto acceso.

“Non avrò pietà di te, troverò un modo per farti soffrire lentamente. Sarò il tuo peggior incubo, ti distruggerò!”

Con queste parole Züleyha fredda la dottoressa, che prova a fingere di non capire e sostiene la tesi del suicidio. Ma se da un lato l’ipotesi che Züleyha abbia tentato di togliersi la vita ha convinto tutti coloro che le stanno intorno, dall’altro la Altun ricorda e per la dottoressa Mujigan si apre un capitolo sicuramente difficile.

Terra Amara puntate turche, Hunkar commossa promette il suo appoggio alla nuora

A trovare Züleyha in ospedale giunge anche Hunkar. La madre di Demir – tra le lacrime – abbraccia la nuora scusandosi per averle rovinato la vita e promettendole il suo sostegno da quel momento in poi.

Per dimostrarle il suo affetto Hunkar ha preparato una sorpresa speciale per la nuora, e chiama Saniye che – dopo pochi minuti – entra nella stanza con Adnan e Leyla.

Züleyha può così riabbracciare i suoi figli, mentre Demir dal corridoio osserva la scena commosso.

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.