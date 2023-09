Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che tra la cantante e la dottoressa ci sarà presto un duro confronto. Tutto inizierà quando Umit cercherà di riavvicinarsi all’ex amante Demir. Sevda non sarà disposta a stare a guardare mentre la dottoressa cercherà di distruggere il matrimonio dello Yaman e le intimerà di stare lontana da lui e da Züleyha. Cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Demir lascia Umit

Occhi puntati sulla dottoressa Umit, che nelle prossime puntate Terra Amara si troverà al centro dei riflettori a seguito di un accordo con Fikret. L’uomo le chiederà infatti di far cadere Demir Yaman tra le sue braccia, con l’obiettivo di distruggere il matrimonio dello Yaman e vendicarsi così sul fratellastro. I problemi inizieranno però quando Umit si innamorerà davvero di Adnan, e diventeranno ancor più seri quando quest’ultimo – dopo un weekend romantico in cui le avrà promesso di divorziare da Züleyha – tornerà sui suoi passi.

Un incidente nel bosco della moglie farà infatti capire allo Yaman quanto sia in realtà affezionato a lei. Ciò lo porterà a chiudere la relazione clandestina con Umit, che però non prenderà affatto bene la decisione di Demir.

Spoiler turchi Terra Amara, Umit si presenta a villa Yaman

Approfittando dell’amicizia instaurata con Züleyha, Umit si presenterà a villa Yaman senza preavviso. La dottoressa cercherà di conquistare Demir, mentre Züleyha – ignara di quanto la dottoressa stia tramando alle sue spalle – le augurerà di trovare presto l’anima gemella. Se i sotterfugi messi in atto da Umit passeranno inosservati alla Altun, lo stesso non accadrà per Sevda. La cantante non tarderà ad accorgersi dei tentativi fatti dalla dottoressa per distruggere il matrimonio degli Yaman e la minaccerà.

Stai lontana da Demir!

Con queste parole Sevda affronterà Umit, che però non sarà disposta a lasciarsi intimorire. La dottoressa ribatterà infatti facendo notare alla cantante quanto in realtà loro due si somiglino. Sevda chiederà perché la odi così tanto, ma la loro conversazione verrà interrotta dall’arrivo di Mujigan, che giungerà per sfogarsi con la collega in seguito all’ennesima discussione con Fikret.

Terra Amara anticipazioni Turchia: fallisce il piano di Umit

Umit cercherà di rimanere da sola con Demir, sabotando il motore della sua auto. La dottoressa penserà di costringere così lo Yaman a riaccompagnarla a casa, ma i suoi piani falliranno quando Züleyha le farà dare un passaggio da un operaio della tenuta.

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.