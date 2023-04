Le anticipazioni turche di Terra Amara, soap opera che appassiona milioni di telespettatori, tornano puntuali e ci svelano che al centro dei riflettori troveremo Sermin, che resta coinvolta in un incidente d’auto. La donna, investita da Saniye, viene trasportata in ospedale. Un terribile dubbio si installa nella mente della madre di Betül. Ma cosa accade? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Sermin si scontra con Saniye

Sermin si comporta sempre più in modo autoritario a villa Yaman, tanto che decide di cambiare la disposizione dei mobili del soggiorno senza neppure chiedere il permesso di Züleyha. Il suo comportamento finisce per causarle il rimprovero di Lütfiye.

Le parole della donna feriscono Sermin, che reagisce in malo modo. Sebbene lei non mostri alcun segno di pentimento per il modo sgarbato in cui si è rivolta alla zia di Fikret, Betül si scusa per il comportamento della madre.

La situazione è sempre più tesa anche tra Sermin e Saniye: la capomastro trova fuori luogo le continue intromissioni di Sermin in faccende che non la riguardano.

Spoiler Turchia Terra Amara, Saniye investe Sermin

In un impeto di rabbia Saniye prende il pick up della fattoria Yaman e facendo retromarcia finge di non vedere Sermin, investendola.

La donna non riporta ferite gravi e – nonostante Saniye sia cosciente del fatto di averla investita volontariamente – si comporta come se fosse stato un incidente.

All’ospedale riscontrano una frattura alla gamba. Sermin viene dimessa e – una volta rientrata alla villa – trova gli operai ad attenderla. Anche Saniye è tra loro e si mostra molto preoccupata. Ma Sermin sospetta che non si sia affatto trattato di un incidente e medita vendetta.

Terra Amara puntate turche, Sermin pronta a vendicarsi di Saniye

“Appena starò meglio mi vendicherò di te Saniye, lo so che hai provato a uccidermi”

Con queste parole Sermin si rivolge alla donna che si trovava alla guida del pick up che l’ha investita, e a nulla serviranno le parole della capomastro, che giura di essere stata molto in pena per lei. Cosa ha in mente la madre di Betül?

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.