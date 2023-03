Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che assisteremo a un nuovo colpo di scena. Stavolta sarà Saniye a occupare un ruolo centrale. Tutto inizierà quando la nuova capomastro degli Yaman scoprirà che è stato Gaffur a rubarle i gioielli per poter far fronte a un debito contratto con Hatip. Quale sarà la reazione di Saniye? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Sanihe scopre che è stato Gaffur a rubarle i gioielli

La capomastro degli Yaman non tarda ad accorgersi che le accuse di Gaffur nei confronti di Cetin sono del tutto infondate. Non è stato il giovane Ciğerci a sottrarle i preziosi, bensì suo marito Gaffur.

Tutto ha inizio quando Cetin e Gulten decidono di convolare a nozze. Gaffur da il suo benestare alla coppia e Saniye accompagna i promessi sposi a comprare tutto ciò che occorre per la festa di fidanzamento. La capomastro rimane però senza parole davanti alla domanda del gioielliere, che le chiede se lei e il marito hanno bisogno di vendere altro oro.

Una domanda apparentemente innocua, che però scatena mille dubbi nella signora Taskin, che ha da poco subito un furto di gioielli.

Riunendo i vari tasselli Saniye arriva così a scoprire che è stato suo marito Gaffur – e non Cetin – a rubare i suoi preziosi.

Spoiler Turchia Terra Amara, la spiegazione di Gaffur

Messo alle strette dalla moglie Gaffur non può fare altro che ammettere la verità, svelando che il furto gli è servito per pagare una parte del debito che aveva contratto con Hatip Tellidere.

Gaffur racconta alla moglie di essere stato costretto a rivolgersi a un uomo così losco per “rimediare” al fatto che alcuni briganti gli avevano sottratto il denaro che lei stessa gli aveva affidato. Nonostante l’uomo cerchi di “arricchire” il suo racconto per cercare di commuovere la moglie, Saniye non appare affatto disposta a lasciarsi impietosire.

Terra Amara puntate turche, Saniye affronta Hatip

La donna ascolta le spiegazioni del marito senza lasciarsi commuovere. Tuttavia è consapevole del fatto che la piccola Uzum si è affezionata molto anche a Gaffur, e di conseguenza cacciandolo di casa rischierebbe di causare un trauma alla bimba.

Dimostrandosi ancora una volta una donna forte, Saniye decide così di prendere in mano le redini della situazione e contatta Hatip per poter estinguere al più presto il grande debito che il marito ha contratto con lui.

Senza pensarci due volte si reca nell’ufficio di Tellidere e gli comunica che – da quel momento in poi – dovrà rivolgersi a lei per incassare i suoi soldi. Sarà disposto Hatip ad accettare le condizioni della donna, oppure non vorrà rinunciare alla possibilità di disporre di Gaffur per i suoi loschi piani?

Per conoscere gli esiti di questa vicenda e cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.